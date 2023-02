Lata Mangeshkar: 'स्वर कोकिला' की पहली पुण्यतिथी पर सैंड आर्टिस्ट ने बनाई 6 फीट ऊंची रेत की मूर्ति

Lata Mangeshkar Death Anniversary : स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की आज (6 फरवरी) पहली डेथ एनिवर्सरी (पुण्यतिथी) है. पिछले साल 2022 आज ही के दिन दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथी पर मनोरंजन, राजनीतिक व अन्य क्षेत्र की हस्तियों और फैंस ने स्वर कोकिला कही जाने वालीं ‘लता दीदी’ को अपनी श्रद्धांजलि दी. वहीं, पॉपुलर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने ही अंजाद में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने आर्ट के माध्यम से ‘लता दीदी’ को याद किया.

सुदर्शन पटनायक ने बॉलीवुड की सदाबहार सिंगर लता मंगेशकर का सैंड आर्ट बनाकर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी. रेत कलाकार (सैंड आर्टिस्ट) पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर ‘भारत रत्न लता जी को श्रद्धांजलि, मेरी आवाज ही पहचान है’ संदेश के साथ 6 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 6 फरवरी, 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया था, उनकी मृत्यु पर पूरा देश रोया था. दिग्गज सिंगर को उनके फैंस और चाहने वाले प्यार से ‘लता दीदी’ कहते थे. अपनी प्रभावशाली आवाज से पूरे देश को मदहोश कर देने वाली मेलोडी की रानी बुलबुल की तरह सुरीली थी.