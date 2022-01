Lata Mangeshkar Health Update: स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) इन दिनों कोरोना की चपेट में आ गई हैं और फिलहाल उनका इलाज मुंबई के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक ब्रीच कैंडी अस्पताल (Brech Candy Hosppital) में चल रहा है और कुछ 1 हफ्ते से सिंगर इस अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में गुरुवार को भी उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें डॉ प्रतीत समदानी (Dr Pratit Samdani) ने बताया है कि लता फिलहाल आईसीयू (ICU) में ही हैं. हालांकि उनकी सेहत में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है. लता मंगेशकर के परिवारवाले और फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंता में हैं और फैंस लगातार लता मंगेशकर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं. ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आखिर कैसा है लता दीदी का स्वास्थ.Also Read - शादी के बाद Vicky Kaushal-Katrina Kaif की पहली लोहड़ी, रेवड़ी...मूंगफली..फुल्लों के साथ भांगड़ा की है तैयारी?

डॉ. प्रतीत समदानी (Dr Pratit Samdani) ने एनएनआई को बताया कि महान गायिका लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया दोनों हुआ है। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सकों ने सलाह दी है कि उन्हें देखभाल की जरूरत है. इसलिए उन्हें 'आईसीयू' में भर्ती किया गया है और उन्हें 10 से 12 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा.

“Singer Lata Mangeshkar continues to be in the ICU ward. She will be under observation for 10-12 days. Along with COVID, she is also suffering from pneumonia,” says Dr Pratit Samdhani, who is treating her at Mumbai’s Breach Candy Hospital pic.twitter.com/Z0e3KUip4g

— ANI (@ANI) January 12, 2022