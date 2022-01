Lata Mangeshkar Health Update: स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) पिछले 15 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं. शनिवार को डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि उनकी सेहत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है. लता मंगेशकर की हालत में पहले से ज्यादा सुधार (Lata Mangeshkar Health Update) देखा गया है. लता मंगेशकर के प्रवक्ता अनुषा श्रीनिवासन अय्यर (Lata Mangeshkar Spokesperson Anusha Srinivasan Iyer) ने हाल ही में उनकी सेहत और गलत खबरों की अफवाहों पर विराम लगाने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी सेहत में काफी सुधार है लेकिन अभी वे आईसीयू में ही रहेंगी और डॉक्टर्स फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज करने के मूड में नहीं है. 92 साल की लता जी को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था लेकिन उनको कोरोना होने की बात 11 जनवरी को सबके सामने आई थी, लता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए घरवालों के साथ फैन्स भी दुआ कर रहे हैं.Also Read - ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनकर Malaika Arora ने दिए सिजलिंग लुक, HOT अंदाज देखकर उड़ी लोगों की नींद

ब्रीच कैंडी के डॉ. प्रतीत समधानी ने बताया-लता मंगेशकर अभी भी ICU में है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनकी सेहत में थोड़ा सा सुधार हुआ है और अभी भी उनका इलाज चल ही रहा है. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की निगरानी कर रहे डॉक्टर्स का कहना है लता दी 92 साल हैं, ऐसे में उन्हें कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा. एक बार वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद ही उन्हें आईसीयू से बाहर लाया जाएगा.

Singer Lata Mangeshkar is still in the ICU ward but there has been a slight improvement in her health today: Dr Pratit Samdani, who’s treating her at Mumbai’s Breach Candy Hospital

