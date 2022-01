Lata Mangeshkar Health Update: हिंदी सिनेमा जगत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली गायिका और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को गंभीर हालत में मुंबई (Mumbai) के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में लाया गया था. लता मंगेशकर की तबीयत को लेकर पूरा देश परेशान है. अब उनकी हेल्थ को लेकर एक नया अपडेट (Lata Mangeshkar Latest Health Update) सामने आया है. महान गायिका लता मंगेशकर के बारे में एक नए स्वास्थ्य अपडेट में सोमवार को उनके डॉक्टर ने साझा किया कि मेगास्टार अभी भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भारत रत्न प्राप्तकर्ता का इलाज कर रहे डॉ प्रतीत समदानी ने अपडेट के साथ यह भी खुलासा किया कि “उन्हें अपने बुढ़ापे के कारण ठीक होने में समय लगेगा.”Also Read - Arjun Rampal की बड़ी बेटी खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को देती है टक्कर, पिता के साथ ऐसा है रिश्ता- Photos

Singer Lata Mangeshkar is still in the ICU ward and we are monitoring her health. She will take time to recover due to her old age: Dr Pratit Samdani, who is treating her at Mumbai’s Breach Candy Hospital

