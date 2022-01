Lata Mangeshkar Health Update: महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) पिछले 12 दिनों से अस्पताल में हैं. कोविड 19 पॉजिटिव और निमोनिया (Covid Nimonia) दोनों साथ में होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital Mumbai) के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर की देखभाल डॉक्टर्स की एक टीम कर रही हैं और उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उन्हें आईसीयू (Lata Mangeshkar in ICU) में रखा गया है, जहां उनकी सेहत मॉनिटर की जा रही है और उनका ख्याल रखा जा रहा है. सुर सामाग्री लता मंगेशकर के स्वास्थ में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जो उनके चाहनेवालों के लिए अच्छी खबर है.Also Read - 'मेरी कैटरीना दीदी को खुश रख रहे हो ना जीजू', Vicky Kaushal की वर्कआउट पर तस्वीर पर लोगों ने किए कमेंट

वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई को गायिका का इलाज कर रही डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता जी अभी भी आईसीयू में हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि लता जी के ठीक होने के लिए प्रार्थना करें. बता दें कि 92 वर्षीय गायिका को कोरोना संक्रमित होने के बाद 9 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Also Read - 86 साल के Dharmendra ने अपने फार्महाउस में उगाया शलजम, बोले- ये छोटू अब मोटू हो गया देखें Video

#UPDATE | Lata Ji is still in ICU, we are trying our best to ensure she recovers soon. Pray for her recovery: Dr Pratit Samdani, who’s treating singer Lata Mangeshkar at Mumbai’s Breach Candy Hospital https://t.co/0XqH2nZT22

— ANI (@ANI) January 19, 2022