Lata Mangeshkar Hospitalized after contracting Covid: कोरोना वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और अब तक इसकी चपेट में बॉलीवुड के कई सारे सितारे आ चुके हैं. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं. सुर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. बता दें कि दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि उनकी भतीजी रचना ने की है और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं और उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं.

जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है. परिवार का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उम्र के लिहाज से ऐहतियातन उन्हें आईसीयू में रखा गया है, उनका इलाज चल रहा है.

Legendary singer Lata Mangeshkar admitted to ICU after testing positive for Covid-19. She has mild symptoms: Her niece Rachna confirms to ANI

