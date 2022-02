Lata Mangeshkar Health Update: देश की ‘स्वर कोकिला’ लता मंगेशकर की सेहत एक बार फिर बिगड़ गई है. मुम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है. 92 वर्षीय लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया था. डॉ. प्रतीत समदानी और डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. न्यूज एजेंसी ANI से डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि लता मंगेशकर की हम लगातार निगरानी कर रहे हैं. वह अब भी ICU में हैं. उनका ‘Aggressive Therapy’ के तहत इलाज जारी है.Also Read - Lata mangeshkar Health Update: फिर बिगड़ी लता मंगेशकर की तबियत, वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट

Singer Lata Mangeshkar is in the ICU ward. She continues to be under aggressive therapy and is tolerating the procedures well at this moment: Dr Pratit Samdani, who is treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital pic.twitter.com/RtqyxEwcVk

