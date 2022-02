Bollywood Celebs Reaction on Lata Mangeshkar’s Death: भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार सुबह करीब 8 बजे कोविड -19, निमोनिया और संबंधित जटिलताओं से 28 दिनों तक लड़ने के बाद निधन हो गया. बॉलीवुड की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा (Lata Mangeshkar Death) कह दिया है. लता दीदी का का पार्थिव शरीर घर पर दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा. इसके बाद पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क में अंतिम संस्‍कार के लिए ले जाया जाएगा. वहां उनका संस्‍कार शाम 6:30 बजे राजकीय सम्‍मान के साथ किया जाएगा. लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने लता मंगेशकर को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने लता जी के निधन पर शोक जताते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, “भारत की सबसे खूबसूरत आवाज चली गई !! कोई और लताजी कभी नहीं होगी.”Also Read - Lata Mangeshkar का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, ये हस्तियां हैं मौजूद, प्रभु कुंज के बाहर का हाल-VIDEO

अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह एक तस्वीर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

तमन्ना भाटिया (Tamanna Bhatia) ने इसे एक युग का अंत बताया. “हमने आज एक दिग्गज खो दिया है. वास्तव में, यह एक युग का अंत है. उनकी आत्मा को शांति मिले.”

फिल्म निमार्ता मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने एक व्यक्तिगत नोट पर कहा, वह वर्षों से मेरे लिए एक मां की तरह रही हैं, हर बार जब उन्हें फोन करता था और बातचीत करता था, तो सुकून मिलता था. यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है.

Deeply saddened by demise of @mangeshkarlata didi she has been a mother figure to me over the years, use to call her every fortnight & have conversations. It’s a personal loss for me. Her presence will be immensely missed in my life. Love you Didi.❤️❤️#OmShanti 🙏#VoiceofIndia pic.twitter.com/EDepT6229e

