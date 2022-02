नई दिल्ली: भारत की ‘स्वर कोकिला’ लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने बीते रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. रविवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. इसके बाद शाम में राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ. इस दुखद पल में हर किसी की आंखें नम थीं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी मुंबई आकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर फिल्मी दुनिया के कई सितारें और कई राजनीतिक चेहरे भी मौजूद थे. लता दीदी के निधन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. हर कोई इस दुःख से सदमे में हैं. लता मंगेशकर को महज़ हिंदुस्तान में ही नहीं सरहद पार मुल्क पाकिस्तान में भी याद किया गया.Also Read - Lata Mangeshkar का हुआ निधन, 5 साल की उम्र से किया था गाना शुरू, मिल चुका है भारत रत्न और पद्मा विभूषण, Watch

लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर अंतिम संस्कार (Lata Mangeshkar Funeral) के बाद के अनुष्ठान करते और अस्थियां ले जाते नज़र आए. आदिनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं. सोमवार को उन्हें अस्थि कलश के साथ देखा गया. असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा, ‘हमने अस्थि कलश आदिनाथ को सौंप दिया है. वो लता मंगेशकर के भाई और म्यूजिक कंपोजर ह्रदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं’. Also Read - Pic of the day: लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करते वक्त शाहरुख खान ने इस तरह मांगी दुआ, चर्चा में बन गई ये तस्वीर

Maharashtra: Legendary singer #LataMangeshkar‘s nephew, Adinath Mangeshkar collects her ashes from Shivaji Park in Mumbai, where she was cremated with full state honours yesterday. pic.twitter.com/yKtkMlmhUi

— ANI (@ANI) February 7, 2022