मुंबई: स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पिछले सोमवार सांस लेने में दिक्कत आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी सेहत में काफी सुधार है. न्यूज एजेंसी ने मंगलवार सुबह लता मंगेशकर के आधिकारिक प्रवक्ता से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने कहा, “वह अब काफी ठीक हैं.” हालांकि इस बारे में और अधिक पूछने पर उन्होंने कहा, “हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं.”

इस बीच दुनिया भर से उनके प्रशंसकों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए खूब दुआएं मांगी, जिनमें बॉलीवुड सेलेब्रिटीज हेमा मालिनी और शबाना आजमी भी शामिल हैं. 28 सितंबर को लता मंगेशकर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया. साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न से सम्मानित किया गया. उन्होंने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं.

Just spoke to the family . By God’s grace, our precious nightingale is fine.@mangeshkarlata

— Shobhaa De (@DeShobhaa) November 16, 2019