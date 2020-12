Irrfan Khan last film The Song of Scorpions will release in cinemas next year: दिवंगत अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) की आखिरी फिल्म ‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस’ (The Song of Scorpions) अगले साल यानि कि 2021 की शुरूआत में रिलीज होगी. अनूप सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म स्कॉर्पियन सिंगर नूरान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी से सीखे उस हुनर में माहिर होती है, जिसके तहत बिच्छू का डंक लगे इंसान की जहां कम से कम समय में मौत हो जाती है, वहीं स्कॉर्पियन सिंगर के गाने से उसे बचाया जा सकता है. इरफान इस फिल्म में ऊंटों का व्यापार करने वाले एक व्यापारी की भूमिका में नजर आएंगे. Also Read - 'विवाह' फेम एक्ट्रेस अमृता राव को इस बात का है मलाल, बोलीं- ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी

फिल्म में प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान सहित ईरानी अभिनेत्री गोल्शिफटेह फराहानी भी हैं. साल 2017 में 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में यह फिल्म दिखाई जा चुकी है.

फिल्म के निमार्ताओं में से एक अभिषेक पाठक ने बताया, “‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस’ एक स्पेशल कहानी है और इरफान खान की आखिरी प्रस्तुति को पेश करना हमारे लिए वाकई में सम्मान की बात है. हम भारतीय सिनेमा के चहेते अभिनेता के प्रति एक श्रद्धांजलि के तौर पर दर्शकों के सामने इस फिल्म को प्रस्तुत करेंगे.”

इनपुट- एजेंसी