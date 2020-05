Also Read - संजय दत्त नहीं कर पा रहे हैं ऋषि कपूर की मौत का यक़ीन, टूटकर फिर लिखा ये मैसेज

Papa I love you I will always love you – RIP my strongest warrior I will miss you everyday I will miss your FaceTime calls everyday! I wish I could be there to say goodbye to you ! Until we meet again papa I love you – your Mushk forever ❤️😢