OTT releases November 2020 web series on Netflix, Amazon Prime Video, Zee5, Hotstar and Others– कोरोना महामारी के दौरान वेबसीरीज देखने का क्रेज लोगों में बढ़ा है. वैसे तो दीवाली पर कई फिल्में रिलीज होती थीं. थियेटर हाउसफुल रहते थे. लेकिन कोविड की वजह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए इन्हें बंद कर दिया गया. मेकर्स को नुकसान ना हो. सेलेब्स का भी काम चलता रहे इसे ध्यान में रखते हुए निर्माताओं को OTT प्लेटफार्म माध्यम को चुनना बेहतर लगा. इस दीवाली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी (Laxmmi) रिलीज होने वाली है.

वहीं 12 नवंबर को अभिषेक बच्चन और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म लूडो भी हॉटस्टार पर रिलीज होगी. बॉबी देओल स्टारर फिल्म आश्रम सेकेंड चैप्टर (Aashram's second chapter) भी इसी महीने रिलीज होगी.

Hotstar

Laxmmi – November 9 – Film

Bhuj – November end – Film

SonyLiv

Welcome Home – November 6 – web series

Zee5

Mum Bhai – November 6 – web series

Ka Pae Ranasingham – November 6 – Film

Dark 7 White – November 24 – web series

Raat Baaki Hai – November 20 – Film