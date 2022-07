Lauren Gottlieb On Why She Left India: डीसूजा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘एबीसीडी’ में लॉरेन गॉटलिब (Lauren Gottlieb) ने अपने डांस से हर किसी को अपना दिवाना बना दिया था. लॉरेन एक अमेरिकन डांसर और एक्टर है और वो डांस रियलटी शो झलक दिखलाजा में जज भी रह चुकी हैं. लॉरेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो आए दिन अपने डांस के वीडियो शेयर करती रहती हैं जो फैंस को खुब भाता है. फिल्म ‘एबीसीडी’ में लॉरेन गॉटलिब ने लीड रोल प्ले किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद लॉरेन अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हो गई थीं और यहां आकर तीन महीने में उन्होंने हिंदी सीखी थी. इसके बाद वे ‘वेलकम टू कराची’ और ‘एबीसीडी 2’ में भी एक्टिंग करती नजर आईं. कुछ फिल्मों में डांस नंबर भी किए और फिर अचानक जब उनका करियर रफ्तार पकड़ रहा था तब वे इंडिया छोड़कर चली गईं.Also Read - Koffee with Karan 7: आर्यन खान ड्रग्स केस पर चुप्पी तोड़ेंगी गौरी खान! लगेगा 'फैबुलस वाइव्स' की जोड़ी की तड़का

डिप्रेशन की दवाईयां तक लेनी पड़ीं

मनीष पॉल के पोडकास्ट पर बात करते हुए लॉरेन ने कहा, 'मैं सिर्फ ऊपर से खुश थी पर अंदर से घुट रही थी. इंडिया का कल्चर और लैंग्वेज मुझे कन्फ्यूज कर रहा था और खासतौर पर जो लोग एयरपोर्ट पर फोटोज कैप्चर कर रहे थे वो मुझे काफी डिस्टर्ब कर रहे थे. एक वक्त पर मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैंने शराब पीना शुरू की दी थी और डिप्रेशन की दवाईयां ले रही थी. मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग पर और काम करना है और मैं कर भी रही थी पर इसी बीच मुझे थैरेपी की भी जरूरत थी'.

पैपराजी कल्चर कर रहा था बहुत डिस्टर्ब

लॉरेन ने आगे बताया कि उनके देश छोड़कर जाने का सिर्फ एक कारण नहीं था बल्कि ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने एक ब्रेक लेना बेहतर समझा. वे बोलीं, 'मैं इंडिया और अमेरिका के बीच का जो अंतर है, उसको भरने की कोशिश कर रही थी. पर जब मैं ऐसा कर नहीं पाई तो मैंने गुस्से में आकर सबकुछ छोड़ देने का फैसला किया, यहां का सेल्फी और फोटो कल्चर मुझे काफी डिस्टर्ब कर रहा था'.

क्लचर और भाषा ने परेशान किया

उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका एक-दूसरे से बहुत अलग है ‘जिसने उन पर इतना भार डाला. उस वजन को कम करने के लिए, मैंने सब कुछ बंद कर दिया.’ लॉरेन ने बताया कि वो किसी के साथ कॉमटीश्न में नहीं है, और वह उनके लिए खुश है जो उनकी जगह लेकर अच्छा काम कर रहे हैं. मैं क्लचर और भाषा की रुकावट के साथ मैं आगे नहीं जाना चाहती थी इंडिया में ‘एक फोटो, एक फोटो’ कर के फोटो मांगने का तरीका…वो कभी सिर्फ एक फोटो नहीं होती हैं. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वो एयरपोर्ट पर बेसबॉल कैप पहनना पसंद करती है, ताकि पैप्स के साथ नजरें न मिले. ‘मैं बस नीचे देख कर चलने लगती हूं यहीं मेरा कम्फर्ट जोन बन गया है.’