बीते दौर की मशहूर एक्ट्रेस निम्मी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है. वे 88 साल की थीं और लंबे समय से बीमार थीं. निम्मी का अंतिम संस्कार गुरुवार की दोपहर बाद किया जाएगा. बुधवार की शाम हृदयगति रुक जाने से उनका निधन हो गया. निम्मी का असली नाम ‘नवाब बानो’ था. लेकिन उन्हें निम्मी के तौर पर जाना जाता है. वे अपने दौर की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं.

Yesteryear Actor Nimmi passes away in Mumbai. She was 88. pic.twitter.com/0PpQo97ZzJ

