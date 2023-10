Leo First Review: जहां एक ओर शाहरुख खान की फिल्म जवान अभी भी बॉक्स ऑफिस जबरदस्त कमाई कर रही है वहीं थलापति विजय की फिल्म लियो फिल्म 19 अक्टूबर को 655 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है. US में विजय की लियो को 1755 शो मिले हैं, जो ‘जवान’ से कहीं ज्यादा है. ये फिल्म केरल में डबल डिजीट में ओपनिंग करने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है. थियेटर के बाहर जश्न का माहौल है. लोग अलग-अलग लुक में थियेटर पहुंच रहे हैं. कई लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है.

बता दें, ‘जवान’, जो बॉक्स ऑफिस पर 630 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है, अपने पहले दिन अमेरिका में 1600 शो हासिल करने में सफल रही, जबकि थलपति विजय की लियो Leo को 1755 स्क्रीन मिलीं.

#WATCH | Tamil Nadu: Fans in Madurai celebrate the release of Tamil actor Vijay’s film ‘Leo’ pic.twitter.com/yco2zR6G0p

— ANI (@ANI) October 19, 2023