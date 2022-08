Liger Box Office Collection Day 2: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की लाइगर (Liger) रिलीज़ हो चुकी है. हालांकि विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू लोगों का दिल नहीं जीत पाई. फ़िल्म पर ट्विटर रिव्यूज़ देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ैन्स पर देवरकोंडा का जादू नहीं चला.कोई लाइगर को टॉर्चर कह रहा है तो कोई डिज़ास्टर बता रहा है. बॉक्स ऑफिस इन दिनों सबसे बुरा हाल बॉलीवुड फिल्मों का है. दूसरी तफर साउथ समेत अन्य भाषाओं की फिल्म हिंदी के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. बीते दिनों रिलीज हुई लाइगर की हालत भी अब पस्त होती दिख रही है, तो आइए जानते हैं शुक्रवार को फिल्म ने की कितनी कमाई.Also Read - Arjun Malaika Video: मलाइका अरोड़ा और अर्जुन सबके सामने हुए रोमांटिक, दिखी सिजलिंग कैमिस्ट्री

हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगू भाषा में देश भर के लगभग 2,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई पुरी जगन्नाथ की फिल्म को दूसरे ही दिन ऑडियंस से प्यार नहीं मिल रहा है और लगातार फिल्म में गिरावट आ रहा है और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तकरीबन 47.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है.

#AnanyaPandey is the worst thing that’s happened to bollywood after Arjun Kapoor. #Liger #ligermoviereview

गुरुवार को सभी भाषाओं में 27 करोड़ के आसपास का बिजनेस करने वाली ‘लाइगर’ से उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार को इसका कलेक्शन बढ़ेगा पर ऐसा हुआ नहीं बल्कि फिल्म की रफ्तार धीमी हो गई है.

#Liger #AnanyaPandey acting level in every movie. Please stop this torture on public. #Bollywood #VijayDeverakonda #ligermoviereview #LigerDisaster #BoycottbollywoodCompletely pic.twitter.com/qqTFGXsRx9

