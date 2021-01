Vijay Deverakonda Film Liger First Look: साउथ के जाने माने एक्टर विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से वो चर्चा में हैं और आखिर उनके फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है. विजय करण जौहर की फिल्म ‘लाइगर: साला क्रॉसब्रीड’ से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगी और अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. Also Read - अनन्या पांडे का अभी तक देखा था रोमांटिक अंदाज, अब ये है करने की तमन्ना

फिल्म 'लाइगर' (Liger First Look) का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है है, जिसे करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर साझा किया है. इस पोस्टर में विजय देवराकोंडा बॉक्सिंग ग्लब्स पहने हुए हैं. लाइगर के पोस्टर को लेकर करण जौहर ने कैप्शन में लिखा, "बड़े पर्दे के राजा और कई दिलों के मालिक, 'लाइगर' को प्रस्तुत करते हुए काफी गर्व महसूस कर रहा हूं. विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे. फिल्म को पुरी जगंनाध डायरेक्ट करेंगे. इस फिल्म को पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा."



फिल्म का डायरेक्शन पुरी जगन्नाथ ने किया है. फिल्म में राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, आली और गेटअप श्रीनू मुख्य भूमिकाओं में बताए जा रहे हैं. वहीं फिल्म के पोस्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है. इसे करण,विजय और अनन्या ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है.