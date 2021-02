LIGER Release Date: सिनेमा जगत में इन दिनों कई बड़ी फिल्मों का ऐलान किया जा रहा है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में फिल्हाल कई बड़ी बजट फिल्मों की रिलीज डेट भी सामने आ रही है. इसी सिलसिले में अब फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘LIGER’ की भी रिलीज डेट (Liger Release Date) की घोषणा कर दी गई है. विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) स्टारर ये फिल्म इसी साल 9 सिंतबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. Also Read - Ananya Panday को फिर से याद आया मालदीव, पूल में 'Chill' करते हुए की वीडियो में दिखा दिलकश अंदाज

जब से करण जौहर ने इस पैन इंडिया फिल्म का ऐलान किया है तब से दर्शक इसे लेकर काफी उत्सुक नज़र आ रहे हैं. हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में रिलीज हो रही यह फिल्म विजय देवरकोंडा के लिए पहली बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में विजय का एक अलग अंदाज दिखाई देने वाला है. कुछ पोस्टर्स को देखकर यह लग रहा है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन भी है.

All set to pack a punch around the globe! #Liger is releasing in theatres on 9th September worldwide in 5 languages – Hindi, Telugu, Tamil, Kannada & Malayalam. #Liger9thSept #SaalaCrossbreed @TheDeverakonda @ananyapandayy #PuriJagannadh @charmmeofficial @apoorvamehta18 pic.twitter.com/gglrG3AmPb

— Karan Johar (@karanjohar) February 11, 2021