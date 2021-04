Lisa Haydon Flaunts Baby Bump And Also Flaunts Fashion: मॉडल और ऐक्ट्रेस लीजा हेडन (Lisa Haydon) जल्द ही तीसरी बार मां बनने वाली हैं, ऐसे में एक्ट्रेस इस जर्नी को जमकर जी रही हैं औऱ वो इस दौरान सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव बनी हुई हैं. लीजा हेडन (Lisa Haydon) अक्सर अपनी प्रेग्‍नेंसी से जुड़ी वीडियो और फोटो अक्सर शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में क्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से बड़े बेटे के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने फैशन के बारे में बात की है. Also Read - Lisa Haydon ने बीच पर फ्लॉन्ट किया अपना 'बेबी बंप', पति ने खींची कमाल की तस्वीर- फैंस बोले- 'वाह'

मॉडल और ऐक्ट्रेस लीजा (Lisa Haydon) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से बड़े बेटे के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब प्रेग्‍नेंसी में कुछ पहनने को न हो तो क्‍या करें? ऐक्ट्रेस आगे लिखती हैं, तीन बार प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा बंप कुछ ऐसा लग रहा है. मुझे भी कपड़े पहनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है. Also Read - Lisa Haydon ने जिम में मनाया Baby Shower, प्रेग्नेंट महिलाओं संग किया डांस... Video में दिखा बेबी बंप



लीजा (Lisa Haydon) ने आगे लिखा, ‘बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जब प्रेग्नेंट होती हूं तो कुछ नहीं पहनती होंगी ये सच भी है क्योंकि जब कपड़े होंगे ही नहीं तो मैं क्या पहनूंगी. मैं कभी भी कुछ भी पहन सकती हूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे भी कपड़े पहनने के लिए काफी स्ट्रेगल करना पड़ता है.’

View this post on Instagram A post shared by Lisa Lalvani (@lisahaydon)



लीज़ा हेडन की इस पोस्ट पर फैन्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं और साथ ही उनके फैशन और स्टाइल को देखकर हैरान भी हैं. बता दें कि लीजा ने कई सारी फिल्मों में काम किया है और वो डिनो लालवानी के साथ शादी के बंधन में जुड़ी हैं..