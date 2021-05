List of actresses who got pregnant before marriage: बॉलीवुड की दुनिया में फ़िल्मी सितारों की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा में रहती है. बी टाउन सेलेब्स अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्ख़ियों में रहते हैं. फिल्म जगत में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ पहले लिव इन में रहना सही समझा और फिर शादी का मन बनाया. ऐसे में हम आज आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि शादी के कुछ महीनों बाद ही मां बन गई थी. यही नहीं कुछ एक्ट्रेसेस ने तो बच्चे जन्म होने के बाद भी शादी नहीं की. Also Read - Lisa Haydon ने बेटे के साथ फोटो शेयर करके बताया कैसा होना चाहिए स्टाइल, वायरल हुई Pictures

बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली एक्ट्रेसलीजा हेडन ने शादी से पहले गर्भवती होने की खबर दी थी. लीजा की शादी साल 2016 में ब्वॉयफ्रेंड डिनो लालवानी से हुई थी.लीजा फिल्हाल 2 बच्चे की मां हैं और जल्द ही वो तीसरे बच्चे का भी स्वागत करने वाली हैं.

कोंकणा सेन शर्मा

बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ टीवी सीरियल और वेब सीरीज में भी नज़र आ चुकी एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्माशादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी. शादी के 6 माह बाद कोंकणा और रणवीर शौरी ने बच्चे का स्वागत किया था. हालांकि साल 2020 में उन्होंने पति रणवीर शौरी से तलाक ले लिया था और वो एक बेटे हारून की मां हैं.

श्रीदेवी

बॉलीवुड की दिवंगत दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की लाइफ भी हमेशा सुर्ख़ियों से रही हैं. दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी भी शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी थी. साल 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद ही बोनी और श्रीदेवी ने बेटी जान्हवी को जन्म दिया था.

महिमा चौधरी

ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुकी एक्ट्रेसमहिमा चौधरीएक बेटी की मां है. महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद ही महिमा ने बेटी को जन्म दिया था. हालांकि साल 2013 में महिमा और बॉबी का तलाक हो गया था उसके बाद से एक्ट्रेस अकेले ही बेटी की परवरिश कर रही हैं.

कल्कि कोचलिन

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के साथ कल्कि का रिश्ता था मगर ये रिश्ता ज़्यादा वक़्त तक नहीं चल सका. उसके बाद कल्कि का नाम इजराइली क्लासिकल पियानिस्ट Guy Hershberg के साथ जुड़ा. कल्कि ने शादी नहीं की है और वे बच्चे को जन्म दे चुकी है.

गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स

अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में भी रहती हैं. कई सालों से दोनों लिव इन में रहे रहे हैं और दोनों ने बेटे को जन्म भी दिया है. दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है.

नताशा स्टेनकोविक

इंडियन क्रिकेट टीम के हरफनमौला प्लेयर हार्दिक पांड्या ने नताशा से शादी की है. नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक शादी के कुछ ही महीनों बाद बेटे अगस्त्य के माता-पिता बन गए थे.