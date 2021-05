List of Actresses Who Worked in B Grade Films: बॉलीवुड की दुनिया में कई तरह की फिल्में बनती हैं मगर जिस श्रेणी की फिल्में हमेशा सुर्ख़ियों में रहती है उसे B ग्रेड फिल्मों के नाम से जाना जाता है. फ़िल्मी गलियारों में बी ग्रेड फिल्मों का चलन आज भी है. पर्दे पर बोल्ड सीन्स देकर इन फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियां बहुत कम वक़्त में मशहूर भी हो जाती हैं. हालांकि ज़्यादातर एक्ट्रेस करियर के शुरुआती दौर में ऐसी फिल्में मजबूरी में करती हैं मगर पैसा और शोहरत उन्हें यहां से निकलने नहीं देता. मगर ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो अब इन फिल्मों से उठकर मेनस्ट्रीम सिनेमा और टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्रियां बन चुकी हैं. आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस की लिस्ट: Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Shweta Tiwari ने सनाया ईरानी को किया रिप्लेस, खतरों का करेंगी सामना

टीवी का सबसे चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस दिशा वकानी ने भी एक वक़्त पर बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था. उनकी एक बी ग्रेड फिल्म कमसिन-द अनटच्ड में उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला था.

सना खान

सलमान खान की फिल्म ‘जय हो’ में नज़र आने वाली एक्ट्रेस सना खान ने भी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है. सना खान भी ‘हाई सोसाइटी’ और ‘क्लाइमेक्स’ जैसी बी-ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उन्हें बिग बॉस में भी देखा गया है.

रश्मि देसाई

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी में ‘ये लम्हे जुदाई के’ जैसी बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया है.

अर्चना पूरन सिंह

दी कपिल शर्मा शो में ठहाके लगाते हुई नज़र आने वाली एक्ट्रेस अर्चना ने भी बी ग्रेड फिल्मों से सनसनी मचाई है. उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बी ग्रेड फिल्मेें की हैं जिसमें उन्होंने बोल्ड सीन्स दिए हैं.

उर्वशी ढोलकिया

कोमोलिका के किरदार से मशहूर हुई एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने भी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है. फिल्मों में अपने बोल्ड रोल से वो सबका होश भी उड़ा चुकी हैं. वह बिग बॅास 6 की विनर भी रह चुकी हैं.

श्वेता तिवारी

टीवी की दिग्गज अदाकारा श्वेता तिवारी ने भी ऐसी फिल्मों में हाथ डाला है. करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था. श्वेता ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है.