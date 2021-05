Bollywood Actresses who went topless on screen: बॉलीवुड की दुनिया में यूं तो बोल्ड सब्जेक्ट की फिल्में खूब चर्चा में रहती है मगर उससे ज़्यादा फिल्म की एक्ट्रेस सुर्खियां बटोरने में कामयाब होती हैं. फिल्मों में इंटिमेट सीन देने की बात हो या न्यूड सीन देने का हर तरह के किरदारों को बी टाउन की कुछ एक्ट्रेसेस ने निभाया है. पर्दे पर बिना कपड़े के सामने आकर कुछ अभिनेत्रियों ने खूब तहलका मचाया है. फिल्मों की खातिर ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें पर्दे पर बोल्ड सीन करने में कोई गुरेज नहीं. आइए आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस का नाम बताते हैं जिन्होंने फिल्मों में ऐसे बोल्ड सीन देकर हर तरफ सनसनी मचाई है. Also Read - अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आईं राधिका आप्टे, कहा- 'तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूं'

राधिका आप्टे Also Read - राधिका आप्टे की ये 11 तस्वीरें बोल्डनेस की हैं मिसाल, हर फोटो में अलग अंदाज़

Also Read - कंगना के बाद भाई-भतीजावाद पर बोलीं राधिका आप्टे, ये बड़ा मुश्किल....

बॉलीवुड की दुनिया में अपने जबरदस्त अभिनय और अपनी बोल्डनेस से मशहूर एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने कुछ फिल्मों में न्यूड सीन्स दिए हैं. अनुराग कश्यप की एक शार्ट फिल्म में राधिका ने न्यूड सीन देकर हलचल मचा दी थी. इसके साथ ही फिल्म पार्च्ड के एक सेक्स सीन में तो वह पूरी तरह टॉपलेस भी हुईं थी.

ज़ीनत अमान

ज़ीनत अमान हमेशा से ही फ़िल्मी दुनिया में अपने बोल्ड किरदार के लिए जानी जाती हैं. सत्यम-शिवम्-सुन्दरम फिल्म के लिए उन्होंने इसी बोल्ड अवतार को दिखाते हुए न्यूड सीन शूट किये थे.

नंदना सेन

नंदना ने बहुत कम वक़्त में बी टाउन में अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों को दिला दिया था. करियर के शुरुआत में ही अमिताभ बच्चन जैसे स्टार के साथ काम करने वाली नंदना के अभिनय की खूब तारीफ़ हुई. फिल्म ‘रंग रसिया’ में एक्ट्रेस नंदना सेन ने जबरदस्त बोल्ड सीन दिए थे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी कई दिनों तक बनी रहीं. यही नहीं फिल्म में उन्होंने न्यूड सीन को भी फिल्माया है.

कल्कि कोचलिन

साल 2009 में आई फिल्म देव डी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेसकल्कि कोचलिन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. फिल्म ‘Margarita With A Straw’ में उन्होंने एक न्यूड सीन दिया था जो कि कई दिनों तक हॉट टॉपिक रहा था.

सीमा विश्वास

बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ में फूलन का किरदार निभाने वाली सीमा विश्वास ने इस फिल्म के लिए कैमरे के सामने कपड़े उतारे थे. जिसके बाद इस सीन को लेकर काफी हंगामा भी मचा था.

पाउली दाम

अपने सेक्स सीन्स के लिए मशहूर फिल्म हेट स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखनेवाली पाउली दाम ने भी इस फिल्म के लिए कैमरे के सामने कई न्यूड सीन्स किये हैं.

उदिता गोस्वामी

उदिता गोस्वामी ने भी बॉलीवुड में कई हॉट किरदार निभाए हैं. जिसमें उन्होंने कई फिल्मों में लव मेकिंग सीन शूट किये हैं. उनकी फिल्म ज़हर में उन्होंने कैमरे के सामने टॉपलेस होकर बॉलीवुड में हलचल पैदा कर दी थी.

करीना कपूर

सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म कुर्बान में बॉलीवुड की इस हॉट एक्ट्रेस ने इंटेंस सीन के साथ बॉलीवुड में सनसनी फैला दी थी. इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान के साथ कैमरे के सामने लव मेकिंग सीन शूट किया था.