Bollywood and TV Celebs who left us in 2020: साल 2020 ने अपने कई रंग दिखलाए हैं. यह साल बीते कई सालों पर भारी पड़ गया. इस साल ने मनोरंजन और फिल्म जगत के कई नामचीन चेहरों को हम सब के बीच से हमेशा के लिए गायब कर दिया. कोरोना महामारी की वजह से हमने कई सितारों को खोया है.कुछ कोविड से अपनी लड़ाई हार गए, तो कुछ अन्य कारणों से दुनिया को अलविदा कह गए. साल 2020 ने हम सब को खूब रूलाया है. आइए एक नज़र डालते हैं उन हस्तियों पर जो इस साल हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए. यहां देखिए पूरी लिस्ट (List of all Bollywood and TV Celebs who left us in 2020):

दिव्या भटनागर: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की टीवी अभिनेत्री का पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 से जूझने के बाद 7 दिसंबर को निधन हो गया. वायरस से संक्रमित होने के बाद वह नवंबर से अस्पताल में भर्ती थीं. उनकी उम्र 34 साल थी. दिव्या ने 'तेरा यार हूं मैं', 'उड़ान', 'जीत गई तो पिया मोरे' और 'विष' जैसे धारावहिकों में भी अभिनय किया था.

वीजे चित्रा: टेलीविजन अभिनेत्री और होस्ट को तमिल शो 'पांडियन स्टोर्स' में अभिनय के लिए जाना जाता है. वह 9 दिसंबर को चेन्नैइज नजरथपेट में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी. टीएनएम के अनुसार, चेन्नई पुलिस का कहना है कि चित्रा की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों का मानना है कि उनकी हत्या हुई है. वह 29 साल की थीं.

रवि पटवर्धन: वयोवृद्ध हिंदी और मराठी अभिनेता का निधन 6 दिसंबर को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था. वह 84 साल के थे. पटवर्धन सत्तर के दशक के पहले से मराठी सिनेमा और टेलीविजन में एक जाना पहचाना चेहरा थे, जो अक्सर जज, वकील, ग्राम प्रधान, पुलिसकर्मी या एक परिवार के पितृसत्तात्मक परिवार के प्रमुख की भूमिका निभाते थे. पटवर्धन ने ‘तेजाब’, ‘नरसिम्हा’, ‘चमत्कार’, ‘तक्षक’, ‘यशवंत’, ‘प्रतिघाट’, ‘मुजरिम’, ‘हफ्ता बंद’, ‘सलाखें’, ‘युगपुरुष’, और ‘राजू बन गया जेंटलमैन’ जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था.

सौमित्र चटर्जी: प्रसिद्ध अभिनेता का निधन 15 नवंबर को हुआ था. वह 85 वर्ष के थे. दादासाहेब फाल्के विजेता अभिनेता लगभग 40 दिनों तक कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल के आईसीयू में थे. उनकी प्रमुख समस्या कोविड-19 एन्सेफैलोपैथी थी. चटर्जी का 5 अक्टूबर को कोरोनावायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी और अगली सुबह अस्पताल में भर्ती हो गए थे.

आसिफ बसरा: बसरा (53) ने कथित तौर पर 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने आलीशन किराए के आवास पर आत्महत्या कर ली. वह यहां करीब चार सालों से रह रहे थे. पुलिस ने आईएएनएस को जानकारी दी कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के पट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी. ‘ब्लैक फ्राइडे’, ‘परजानिया’, ‘जब वी मेट’ और ‘काई पो चे’ जैसी कई अन्य फिल्मों में नजर आए बसरा को आखिरी बार हॉटस्टार टीवी सीरीज ‘हॉस्टेजेस’ में देखा गया था.

एसपी बालासुब्रमण्यम: फिल्मी दुनिया में एसपीबी या बालू के नाम से प्रसिद्ध मशहूर पाश्र्व गायक और पद्मश्री विजेता ने पांच दशकों में 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए. 25 सितंबर को चेन्नई में उनका निधन हो गया. वह 74 वर्ष के थे. बालासुब्रह्मण्यम गंभीर कोविड-19 निमोनिया से ग्रसित थे.

आशालता वबगांवकर: अनुभवी अभिनेत्री कथित तौर पर कोविड-19 से पीड़ित थीं, 22 सितंबर को सतारा के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ. वह 79 वर्ष की थीं. आशालता ने 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया.

निशिकांत कामत: फिल्म निर्माता ने 17 अगस्त को हैदराबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. वह 50 वर्ष के थे. कामत पिछले दो वर्षो से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे. उन्होंने अजय देवगन-तब्बू स्टारर ‘दृश्यम’, इरफान खान-स्टारर ‘मदारी’ और जॉन अब्राहम के साथ ‘फोर्स’ और ‘रॉकी हैंडसम’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन किया था.

कुमकुम: दिग्गज अभिनेत्री का निधन 28 जुलाई को हो गया. उनके परिवार ने उनकी मृत्यु का कारण बीमारी बताई. कुमकुम को गुरु दत्त ने ढूंढा था. कुमकुम ने ‘प्यासा’, ‘मेम साब’, ‘ललकार’, ‘गीत’, ‘राजा और रंक’ जैसी कई फिल्मों में काम किया था.

जगदीप: वयोवृद्ध बॉलीवुड कॉमेडियन का 8 जुलाई को मुंबई में उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे. जगदीप का जन्म 29 मार्च, 1939 को अमृतसर में हुआ था, उनका वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था. उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था. उन्हें रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर ‘शोले’ (1975) में सूरमा भोपाली की भूमिका के लिए जाना जाता है. नब्बे के दशक के बच्चे उन्हें राजकुमार संतोषी की ‘अंदाज अपना अपना’ (1994) में सलमान खान के पिता के रूप में याद करेंगे. उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म 2017 में ‘मस्ती नहीं सस्ती’ है.

सरोज खान: लोकप्रिय कोरियोग्राफर का निधन 2 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से हुआ. वह 71 साल के थे. खान को कुछ समय से सांस लेने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खान ने साढ़े तीन दशकों के दौरान 2000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ किया था.

पंडित जसराज: महान शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण विजेता पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में अमेरिका में 17 अगस्त को निधन हो गया. हरियाणा में साल 1930 में जन्मे, शास्त्रीय गायक ने मेवाती घराने को वैश्विक संगीत गायन के रूप में प्रस्तुत किया. करीब 80 साल के करियर के साथ पंडित जसराज ने भारतीय संगीत को दुनिया के मंच पर पेश किया.

सुशांत सिंह राजपूत: शुरुआत में यह माना गया था कि उन्होंने 14 जून को आत्महत्या की थी, लेकिन उनकी मौत के कारण की जांच अभी भी जारी है. वह 34 वर्ष के थे. सुशांत ने टीवी धारावाहिक ‘पवित्र रिश्ता’ में मानव देशमुख के रूप में अभिनय से लोकप्रियता हासिल की थी. साल 2013 में उन्होंने ‘काई पो चे’ के साथ बड़े पर्दे पर कदम रखा था और कई फिल्मों में काम किया. ‘दिल बेचेरा’ उनकी आखिरी फिल्म रही.

बासु चटर्जी: महान फिल्मकार का निधन 93 साल की उम्र में 4 जून को हो गया. वह उन फिल्मकारों में से हैं, जिन्होंने आम आदमी को हिंदी व्यावसायिक सिनेमा का नायक बनाया. उन्हें ‘रजनीगंधा’, ‘चितचोर’, ‘खट्टा मीठा’, ‘प्रियतम’, ‘शौकीन’ और ‘चमेली की शादी’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

वाजिद खान: लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद में से एक वाजिद खान का 1 जून को इंतकाल हो गया. 5 जून को, उनके परिवार ने बताया कि वाजिद की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई. साजिद-वाजिद को सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘दबंग’ में उनके गीतों के लिए जाना जाता है.

ऋषि कपूर: साल 2018 में उन्हें पहली बार कैंसर का पता चला था, जिसके बाद वे इलाज के लिए लगभग एक साल तक न्यूयॉर्क में रहे थे. वह सितंबर 2019 में भारत लौट आए. हालांकि 30 अप्रैल को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए. वह 67 वर्ष के थे. ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म ‘बॉबी’ में एक किशोर आइकन की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि पाई. वह सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशक की ‘हिना’ सहित कई हिट फिल्मों में एक रोमांटिक हीरो के रूप में लोकप्रिय हुए.

इरफान खान: अभिनेता इरफान खान ने 29 अप्रैल को अंतिम सांस ली. उन्हें पेट के संक्रमण के कारण धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह 54 वर्ष के थे. अभिनेता कई वर्षो से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहे थे और चिकित्सा सुविधा ले रहे थे. इरफान ‘हिंदी मीडियम’, ‘अंग्रेजी मीडियम’ और ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ जैसी व्यावसायिक फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की थी.

इनपुट- एजेंसी