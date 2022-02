List of Films Releasing in March 2022: अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रभास, जूनियर एनटीआर और राम चरण मार्च में धमाल मचाने को तैयार है. मार्च में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन की ‘झुंड’ है. यह फिल्म 4 मार्च को स्क्रीन पर आने वाली है. ‘झुंड’ (Amitabh Bachchan’s Film Jhund) एक स्पोर्ट्स फिल्म है जो एनजीओ ‘स्लम सॉकर’ के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है. इसमें आकाश थोसर और रिंकू राजगुरु भी हैं. नागराज पोपटराव मंजुले के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बच्चन एक ऐसे प्रोफेसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को फुटबॉल टीम बनाने के लिए प्रेरित करता है. स्क्रीन पर आग लगाने के लिए अभिनेता सूर्या की एक्शन एंटरटेनर ‘एथरक्कुम थुनिंधवन’ है, जो 10 मार्च को रिलीज होगी. फिल्म पहले 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी. हालाँकि, निर्माताओं ने लॉकडाउन प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसकी रिलीज को स्थगित करना चुना था.Also Read - The Fame Game: माधुरी दीक्षित को एक नज़र देखने के लिए घर में घुस गया था अनजान आदमी, पकड़ा गया तो कुछ ऐसा बोला- आ गई हंसी

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

Also Read - Bappi Lahiri Last Rites: आज इतने बजे बप्पी दा को दी जाएगी अंतिम विदाई, बेटी रीमा का रो-रो कर बुरा हाल

फिर ‘राधे श्याम’ है, जिसमें दक्षिण सुपरस्टार प्रभास (Prabhas’s Radhe Shyam) एक हस्तरेखाविद् की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि अभिनेत्री पूजा हेगड़े उनकी प्रेमिका के रूप में दिखाई देंगी. फिल्म 11 मार्च को रिलीज होगी. ‘राधे श्याम’ के साथ, फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ सिनेमाघरों में आएगी. देश में कोविड के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण स्थगित, ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Releasing Date) कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे कई नाम शामिल हैं. Also Read - Bappi Lahiri की बहू को जानते हैं आप? स्टाइल और फैशन में रहती हैं आगे, यहां देखिए उनकी कुछ चुनिंदा Photos

View this post on Instagram A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

इसके बाद बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar’s Bacchan Pandey) की फिल्म ‘बच्चन पांडे’ है. ‘बच्चन पांडे’ 18 मार्च को बड़े पर्दे पर आने वाली है. फिल्म में कृति सनोन, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर और अभिमन्यु सिंह हैं. यह फिल्म 2014 की तमिल फिल्म ‘जिगरथंडा’ की रीमेक है.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

वहीं फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली (RRR Releasing Date) की फिल्म ‘आरआरआर’ 25 मार्च को रिलीज होने वाली है. ‘आरआरआर’ पहले जनवरी में स्क्रीन पर हिट होने वाली थी. तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और राम चरण की मुख्य भूमिकाओं वाली ‘आरआरआर’ को दो वास्तविक जीवन के अनसंग नायकों की काल्पनिक कहानी के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी.

View this post on Instagram A post shared by RRR Movie (@rrrmovie)

राम चरण और जूनियर एनटीआर क्रमश: 1922 के रम्पा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू और हैदराबाद के निजाम से लड़ने वाले गोंड विद्रोही कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस, अजय देवगन और श्रिया सरन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

इनपुट- आईएएनएस