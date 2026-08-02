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Lock Upp 2: आकांक्षा चौधरी हो चुकी है कास्टिंग काउच की शिकार, कहा 'पैसे के बदले की थी गंदी डिमांड'...

Akanksha Choudhary Recall Casting Couch: 'लॉक अप' के फिनाले वीक में इमोशनल खुलासे और डबल एलिमिनेशन देखने को मिला और इस दौरान आकांक्षा चौधरी ने कास्टिंग काउच के अपने अनुभव को साझा किया.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 2, 2026, 4:23 PM IST
Lock Upp 2: आकांक्षा चौधरी हो चुकी है कास्टिंग काउच की शिकार, कहा 'पैसे के बदले की थी गंदी डिमांड'...

Akanksha Choudhary Recall Casting Couch: रियलिटी शो ‘लॉक अप’ आखिरकार अपने फिनाले वीक में पहुंच गया है और टॉप सात फाइनलिस्ट तय हो गए हैं. हाल ही के एपिसोड में कई इमोशनल बातें सामने आईं और साथ ही दो कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो गए. बाहर होने वालों में शामिल रियलिटी टीवी स्टार और मॉडल आकांक्षा चौधरी ने ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में ‘कास्टिंग काउच’ के अपने बुरे अनुभव के बारे में खुलकर बात की, जिससे शो के कंटेस्टेंट्स और होस्ट इमोशनल हो गए.

आकांक्षा चौधरी ने ‘लॉक अप’ में खोला राज़

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‘लॉक अप’ से बाहर होने से पहले, आकांक्षा ने अपना राज़ बताने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा, ‘मैं एक पेजेंट में हिस्सा लेने वाली थी और मुझे कपड़े खरीदने, ट्रेनिंग की फ़ीस भरने वगैरह के लिए लगभग 1-2 लाख की ज़रूरत थी. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे माता-पिता इसका खर्च नहीं उठा सकते थे. एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. मैं पूरी जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि वह बहुत बड़ी हस्ती हैं. मैं उन्हें कई सालों से जानती थी क्योंकि वह पहले हमारे पेजेंट में जज बनकर आए थे. मैंने उनसे संपर्क किया क्योंकि उन्होंने पेजेंट में कई लोगों की आर्थिक मदद की थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या वह दो महीने के लिए मेरी भी मदद कर सकते हैं.’

पास आया और गले लगा लिया

स्प्लिट्सविला की पूर्व कंटेस्टेंट ने उनसे मदद मांगी और बदले में कुछ महीनों तक उनके लिए ऑफिस में काम करने का ऑफर दिया तो वो मान गए और उन्हें अपने घर बुलाया चूंकि वह पहले भी उनके घर जा चुकी थीं, इसलिए उन्होंने जाने से पहले दोबारा नहीं सोचा, क्योंकि वो वहां पहली बार नहीं जा रही थीं, क्योंकि वह पहले भी अपने मेंटर्स के साथ वहाँ कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बार वह उनके पास आया और उन्हें गले लगा लिया.

तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा

आकांक्षा ने आगे कहा,’लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ़ गले नहीं लगाया उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा उसके बाद, उन्होंने अपने हाथ मुझ पर से नहीं हटाए. वे काफ़ी उम्रदराज़ थे, इसलिए मैंने उन्हें दूर धकेल दिया. फिर वे बैठ गए और मुझसे बोले, ‘एक साल हो गया है. यह देखकर अच्छा लगा कि तुम आख़िरकार बड़ी हो गई हो. एक साल पहले, जब तुम आई थीं, तो मैंने देखा था कि तुम्हारी सोच कितनी दकियानूसी थी. अगर तुम तब मेरे साथ रहने को मान जातीं, तो आज तुम कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होतीं. अभी तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा है, इसलिए अब जब तुम आई हो, तो मैं तुम्हें इतने पैसे देने का ऑफ़र दे रहा हूं, लेकिन बदले में, तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा’ उन्होंने पूरी टाइमलाइन तय कर रखी थी. उनसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं एक महीने में उनके साथ 5-6 बार सेक्स करूं’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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