Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' से बाहर होकर फिर से लौटे हर्षद चोपड़ा, इस ट्विस्ट के साथ धीरज धूपर हुए बाहर

Harshad Chopda Come Back Again On Lock Upp 2: 'लॉक अप' में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत एक खास टास्क के लिए वापस आ रहे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/lock-upp-2-twist-promo-shows-harshad-chopda-and-yogesh-rawats-return-dheeraj-dhoopar-gets-eliminated-8484321/ Copy

Harshad Chopda Come Back Again On Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स का ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ सीज़न 2 सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले रियलिटी शो में से एक बना हुआ है. जब से ये शो आा है किसी ना किसी वजह से ये लोगों के बीच में रोमांच पैदा कर रहा है. ये यह शो अपने प्रतियोगियों, नाटकीय कार्यों आदि के कारण सुर्खियों में बना हुआ है और घर के अंदर अप्रत्याशित मोड़ और बदलते समीकरण ने हर तरफ शोर मचाया हुआ है. जैसे-जैसे मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है, यह रियलिटी शो हर दिन दर्शकों के बीच नई चर्चा पैदा कर रहा है. हर हफ़्ते मेकर्स नए-नए सरप्राइज़ ला रहे हैं, जिन्होंने शो की दिशा पूरी तरह से बदल दी है.

‘जजमेंट डे’ के दौरान शो से बाहर हुए हर्षद

वहीं हालिया आई एक रिर्पोट के अनुसारहर्षद चोपड़ा को ‘जजमेंट डे’ के दौरान शो से बाहर कर दिया गया था. हालांकि, शो से बाहर होना उनके सफ़र का अंत नहीं था, जैसा कि पहले बताया गया है, हर्षद को परफॉर्म करने का मौका दिया गया. हर्षद को एक ऐसा काम करने का मौका दिया गया जिससे उसे प्रतियोगिता में वापस लौटने में मदद मिल सकती थी.

धीरज धूपर को हराकर लॉकअप में लौटे हर्षद

अब, खबर है कि हर्षद चोपड़ा से जुड़ा एक ऐसा मोड़ आया है. ताज़ा जानकारी के मुताबिक, ‘जजमेंट डे’ पर हर्षद के बाहर होने के बाद, उन्हें एक और मौका भी दिया गया और उन्हें एक और टास्क के ज़रिए प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ने का मौका भी दिया गया. इस बार, हर्षद ने कथित तौर पर धीरज धूपर के संग लड़ाई लड़ते नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टास्क से यह तय हुआ कि कौन सा कंटेस्टेंट ‘लॉक अप’ हाउस में बना रहेगा. ताजा चर्चा के मुताबिक, धीरज धूपर टास्क हार गए. खबरों के मुताबिक, इसके चलते धीरज को शो से बाहर कर दिया गया है. हर्षद ने आधिकारिक तौर पर ‘लॉक अप’ हाउस में दोबारा एंट्री की है और रियलिटी शो में अपना सफ़र जारी रखा है.

योगेश रावत ने सूफी को हराया

इससे पहले, हमने खास तौर पर बताया था कि योगेश रावत भी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने बाद कॉम्पिटिशन में लौट आए हैं.दरअसल साथी कंटेस्टेंट सूफी के खिलाफ एक खास टास्क में उन्होंने जीत हासिल की और वो फिर से वापसी कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगेश और सूफी ने टास्क में एक-दूसरे का मुकाबला किया. खबरों के मुताबिक, सूफी चैलेंज हार गए, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया. वहीं दूसरी ओर, योगेश ने एक टास्क के ज़रिए ‘लॉक अप’ हाउस में अपनी जगह वापस बना ली और दोबारा एंट्री करके सबको हैरान कर दिया है.

सूफी और धीरज धूपर दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूफी और धीरज धूपर, दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं. वहीं, खबर है कि योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा अपना टास्क जीतने के बाद ‘लॉक अप’ हाउस में लौट आए हैं. लगातार आने वाले इन ट्विस्ट से चल रहे गेम में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि ‘लॉक अप 2: सच या सज़ा’ नेटफ्लिक्स पर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है