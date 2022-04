Poonam Pandey Promise Take off Her T-shirt: एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे (Poonam Pandey) इन दिनों रियलिटी शो ‘लॉक अप’ (Lock Upp) को लेकर फैंस के बीच चर्चा में हैं. पूनम पांडे ने शो में अपनी अदाओं से धूम मचा रखी है, हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. पूनम पांडे ने एक बार फिर कैमरे के सामने टॉपलेस (Poonam Pandey Take off Her T-shirt) होने का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है. ‘लॉक अप’ (Poonam Pandey in Lock Upp) में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कंटेस्टेंट्स अजीबोगरीब खुलासे करते हैं, अब पूनम पांडे ने भी कुछ ऐसा ही किया है.Also Read - Happy Birthday Remo D'Souza: शाहरुख के गाने पर बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं Remo D'Souza, कभी सड़कों पर भूखे पेट गुजारी थी रात

'नशा' फेम एक्ट्रेस पूनम पांडे ने ऐलान किया कि अगर उनके फैंस उन्हें 'चार्जशीट' से बचा लेते हैं तो वो कैमरे के सामने अपना टॉप उतार देंगी. पूनम पांडे के इस बयान ने फिर से फैंस को उनके 2011 के क्रिकेट वर्ल्डकप के दौरान किए गए वादे की याद दिला दी है. उस समय भी एक्ट्रेस ने घोषणा की थी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्डकप जीत जाती हैं तो वो ऑन कैमरा न्यूड होंगी.

'लॉक अप' पूनम पांडे शो के अन्य कंटेस्टेंट मुनव्वर, अंजलि, आजमा, अली मर्चेंट और विनीत के साथ बात कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने कैमरे पर फैंस से कहा, हैल्लो-हैल्लो, जो भी सुन रहा है..इस चार्जशीट से मुझे बचा लो, वादा करती हूं तुम लोगों को इतना मस्त सर्प्राइज ऑन कैमरा दूंगी, तुम लोग मुझे वोट देकर बचाओ और फिर देखो इस जेल में क्या होता है. इस बीच विनीत ने कहा कि ये सिर्फ बोल रही है कुछ नहीं करेगी. इस पर पूनम ने कहा कि अगर उनके फैंस उन्हें नॉमिनेशन से बचा लेते हैं तो वो अपनी टी-शर्ट उतार देंगी. यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए और पूनम जोर-जोर से हंस रही थीं.