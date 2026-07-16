Lock Upp: जब MMS विवाद की वजह से सदमे में गई शिल्पा शिंदे, एक्ट्रेस पर हुए था क्रिमिनस केस

Shilpa Shinde Leaked MMS: शिल्पा शिंदे ने 'लॉक अप 2' में फेक MMS विवाद के पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है, उन्होंने साइबर क्राइम की जांच और उस दौरान झेले गए इमोशनल ट्रॉमा को याद किया.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 16, 2026, 9:27 AM IST
Lock Upp: जब MMS विवाद की वजह से सदमे में गई शिल्पा शिंदे, एक्ट्रेस पर हुए था क्रिमिनस केस

Shilpa Shinde Leaked MMS: शिल्पा शिंदे की वाइल्डकार्ड एंट्री के बाद नेटफ्लिक्स के ‘लॉक अप’ सीज़न 2 में काफी कुछ बदल गया है. टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ ने इस रियलिटी शो में अपनी मौजूदगी से हलचल मचा दी है. अक्सर अपनी हरकतों और बातचीत के अंदाज़ की वजह से उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ता है. ‘भाभीजी घर पर हैं’ फेम शिल्पा शिंदे ने ‘लॉक अप 2’ में अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की है. टीवी एक्ट्रेस ने अपने नाम से फैले फेक MMS विवाद को याद किया। उन्होंने बताया कि क्लिप मिलने पर उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया, उसके बाद हुई साइबर क्राइम जांच और इस घटना का उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है.

मुझे शो से निकाल दिया गया

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अपने करियर के मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि मुश्किलें तब शुरू हुईं जब उन्हें एक टेलीविज़न शो से निकाल दिया गया और एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें लगातार आलोचना और लोगों की नज़र का सामना करना पड़ा जिससे वह अकेली पड़ गईं और उनके पास बहुत कम विकल्प बचे. शिल्पा ने कहा, ‘2015-16 के दौरान मैं एक शो का हिस्सा थी. मुझे उससे निकाल दिया गया, काफी ड्रामा हुआ और उसके बाद बहुत से लोग लगातार मुझे निशाना बनाने लगे. मेरे पास कोई रास्ता या विकल्प नहीं बचा था.’

संजय कोहली के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का झूठा केस

‘लॉक अप’ सीज़न 2 में धूम मचाने से पहले, शिल्पा ने बताया कि उन्होंने ‘भाभी जी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर संजय कोहली के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराया था और उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान यह बात कबूल की थी. अपना राज़ बताने के बाद, एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की, तो योगेश रावत जैसे कंटेस्टेंट्स ने भी उनसे सवाल किए कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर के खिलाफ़ झूठा केस क्यों किया और ‘उनकी इज़्ज़त क्यों खराब की थी.’

जब पता चला मेरा MMS सामने आया है

शिल्पा शिंदे ने संजय कोहली के खिलाफ झूठा केस क्यों किया उन्होंने बताया कि एक महिला ने उन्हें MMS वीडियो भेजा था और उन्होंने कहा कि उस महिला ने नकली MMS वीडियो जारी करने और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की धमकी दी थी. शिल्पा ने आगे कहा ‘इसके बाद, एक रिपोर्टर ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा. मैंने पूछा, ‘यह क्या है? उसने कहा, ‘यह आपका वीडियो है.’ मैंने कहा, ‘मेरा वीडियो?’ उसने कहा, ‘इसे खोलकर देखिए. शिल्पा ने स्वीकार किया कि वीडियो डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हुए उन्हें डर लग रहा था और उन्हें सबसे बुरे की आशंका सता रही थी.

यह तुम्हारा ही वीडियो है

अभिनेत्री ने बताया, “दो मिनट तक डाउनलोड होते हुए मैं सोचती रही, ‘क्या यह किसी चेंजिंग रूम का वीडियो है?’ या कुछ ऐसा ही. एक पल के लिए तो मेरा खून जम गया. जब आखिरकार वीडियो खुला, तो उन्होंने कहा कि जो देखा उससे वह दंग रह गईं. जब मैंने वीडियो खोला, तो उसमें एक लड़की एक लड़के के ऊपर लेटी हुई थी, वीडियो धुंधला था. मैंने पूछा, ‘यह क्या है?’ उसने कहा, ‘यह तुम्हारा ही वीडियो है. इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए शिल्पा ने कहा कि उन्हें तुरंत पता चल गया कि वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं थीं. मैंने कहा, ‘क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस गंदी चादर को देखो’.

क्या आपकी बेटी का MMS लीक हो गया है

रिपोर्टर के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. ये सुनकर मैं हैरान रह गई और इसके बाद मैंने क्लिप के सोर्स का पता लगाने के लिए साइबर क्राइम यूनिट में बिताए कई घंटों के बारे में भी बात की थी. शिल्पा के अनुसार, जांच में पता चला कि वीडियो का उनसे कोई लेना-देना नहीं था और उन्हें गलत तरीके से इससे जोड़ने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी. शिल्पा ने यह भी बताया कि कैसे यह विवाद सोशल मीडिया से आगे बढ़कर उनके परिवार तक पहुंच गया. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “मेरी मां ने मुझे बताया कि सोसाइटी का वॉचमैन पूछ रहा था, ‘क्या आपकी बेटी का MMS लीक हो गया है?’ भला आप इसका क्या जवाब दें? सच कहूँ तो, मैंने बहुत कुछ सहा है”.

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