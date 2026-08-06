Lock Upp 2 Finale: लॉक अप 2'में श्रेया कालरा ने मारी बाजी, जीते 1 करोड़ रुपये! जानें कौन ये सोशल मीडिया स्टार

Lock Upp 2 Winner Shreya Kalra: श्रेया कालरा आख़िरकार 'लॉक अप 2' की विनर बन गईं, आइए जानते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर कौन हैं और यहां तक का उनका सफर कैसा रहा है.

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Lock Upp 2 Winner Shreya Kalra: श्रेया कालरा को ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ का विनर बन गई है और उन्होंने इस दौरान 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी जीती. बता दें श्रेया ने एक्ट्रेस शिवांगी जोशी पहली रनर-अप बनीं, जबकि रियलिटी शो स्टार योगेश रावत दूसरे रनर-अप रहे. फिनाले में न केवल शो के पुराने कंटेस्टेंट्स शामिल हुए, बल्कि मीडिया प्रोफेशनल्स और एक्टर्स की एक जूरी भी मौजूद थी, जिन्होंने कंटेस्टेंट्स से सवाल पूछे और शो के विजेता को चुनने में अहम भूमिका निभाई थी. बता दें राम कपूर और शिल्पा शिंदे टॉप तीन में जगह नहीं बना पाए, तो आइए जानते हैं कि इसकी विनर श्रेया कौन हैं औऱ वो क्या करती हैं.

श्रेया कालरा ने ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ जीता

‘लॉक अप’ सीज़न 2 आखिरकार खत्म हो गया है और श्रेया कालरा इसकी विनर बनी हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बनने तक, श्रेया का सफ़र चुनौतियों, विवादों, आपसी टकराव और ज़बरदस्त गेमप्ले से भरा रहा. बिना किसी डर के खुद को सच के साथ जोड़े रखने और अपनी सच्चाई को बेबाकी से सामने रखने की वजह से, कालरा ने आखिरकार यह शानदार ट्रॉफी जीती और 1 करोड़ रुपये का कैश प्राइज़ अपने नाम किया.

श्रेया कालरा कौन हैं?

श्रेया कालरा एक भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एक्ट्रेस, मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं और उन्हें सबसे पहले टिकटॉक से पहचान मिली और भारत में ऐप बैन होने के बाद, उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई.14 जनवरी 1997 को जन्मीं और मध्य प्रदेश के इंदौर में पली-बढ़ीं श्रेया के पास MBA की डिग्री है. कालरा ने डांस, लाइफ़स्टाइल, फ़ैशन और एंटरटेनमेंट कंटेंट के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

टिकटॉक से लेकर OTT औऱ अब विनर तक की जर्नी

श्रेया कालरा ने अपने करियर की शुरुआत एक डिजिटल क्रिएटर के तौर पर की, जिसमें उन्होंने टिकटॉक पर डांस और लिप-सिंक वीडियो बनाए. बाद में, 2020 में MTV रोडीज़ रेवोल्यूशन में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर उन्हें पहचान मिली. इन सालों में, उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियो में काम किया, मुनव्वर फ़ारूक़ी के साथ ‘द सोसाइटी सीज़न 2’ जैसे डिजिटल शो होस्ट किए, अपना पॉडकास्ट ‘डोंट स्पिल टू मच’ शुरू किया और OTT पर कुछ मिनी-सीरीज़ में भी काम किया.