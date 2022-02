Lock Upp Teaser Kangana ranaut:आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते है! बॉलीवुड क्वीन, ​​कंगना रनौत ने फियरलेस रियलिटी शो लॉक अप के होस्ट के रूप में अपना पहला लुक लॉन्च करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जब कंगना ने अपना पहला लुक रिलीज़ किया तो पूरा देश स्तब्ध था, और #LockUppWithKangana ट्विटर पर #2 ट्रेंड कर रहा था. वही, देश के उत्साह को बढ़ाते हुए, सेंसेशनल और बोल्ड कंगना रनौत, शो के टीज़र रिलीज़ के साथ एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आग लगाने के लिए तैयार है.Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली को हर लम्हा मिस करेगा आर्यन, मालिनी फिर से दिखाएगी अपना रूप

टीज़र के पहले सेकंड से, कंगना इंटेंस और ग्लैमरस लग रही हैं, जहाँ वह लॉकअप से रूबरू करवाते हुए नज़र आ रही हैं. साथ ही, खेल के नियमों का वर्णन करते हुए, उन्होंने अपने सभी नफरत करने वालों के प्रति कटाक्ष जताई है और इंडस्ट्री के नेपोटिस्म पर भी चुटकी लेते हुए दिखाई दीं.

अपने हाथ में एक चमकदार डंडा लिए हुए, कंगना ने घोषणा की है कि “मुझे नफरत करने वालों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मेरे खिलाफ नेपोटिस्म का इस्तेमाल किया. उन्होंने मेरी लाइफ को 24X7 रियलिटी शो में बदल दिया. लेकिन अब मेरी बारी है. मैं ला रही हूं, सभी रियलिटी शो का बाप. यहां पापा के पैसों से भी जमानत नहीं मिलेगी.”

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर टीज़र शेयर करते हुए लिखा,”Mera jail hai aisa, na chalegi bhaigiri na papa ka paisa!

Get ready for #LockUpp streaming FREE from 27th Feb on @mxplayer and @altbalaji

Trailer out on 16th Feb”

ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर इस शो को 24×7 लाइवस्ट्रीम करेंगे और दर्शकों को सीधे प्रतियोगियों से रूबरू कराएंगे. दर्शकों को अपने चुने हुए प्रतियोगियों को दंडित करने या पुरस्कार देने और उनमें से कुछ के लिए ‘खबरी’ की भूमिका निभाने का भी मौका मिलेगा. एंडेमोल शाइन इंडिया द्वारा निर्मित, शो का प्रीमियर 27 फरवरी 2022 से ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर होगा.

शो में नज़र आने वाले 16 सेलिब्रिटी प्रतियोगियों को जल्द ही दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा. यही नहीं, सबसे पहले दर्शक भी प्रतियोगियों के साथ बातचीत कर सकते हैं.