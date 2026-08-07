EnglishHindi

1 करोड़ जीतने के बाद श्रेया कालरा ने लिया फैसला, प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा शिल्पा के शेल्टर होम में करेंगी खर्च

Shreya Kalra Donate Money to Shilpa Shindes Shelter Home: श्रेया कालरा ने अपनी 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह शिल्पा शिंदे के शेल्टर होम की मदद करने के साथ-साथ रकम का एक हिस्सा प्रॉपर्टी में भी निवेश करेंगी.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 7, 2026, 11:26 AM IST
1 करोड़ जीतने के बाद श्रेया कालरा ने लिया फैसला, प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा शिल्पा के शेल्टर होम में करेंगी खर्च

वेब रियलिटी शो ‘लॉकअप सच या सजा’ की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की. शो खत्म होने के बाद श्रेया ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि विजेता के तौर पर जीतने वाली प्राइज मनी से वे कंटेंस्टेंट शिल्पा शिंदे के शेल्टर होम की मदद करेंगी.

शेल्टर होम में करुंगी मदद-

और पढ़ें: CJP ने किया पहली नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान, सोशल मीडिया से संगठन तक...जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

मीडिया ने श्रेया से जब पूछा कि वो प्राइज मनी का क्या करेंगी और अपने कौन से सपने पूरे करना चाहती हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, “देखिए मैं लग्जरी चीजों में यकीन नहीं करती हूं और न ही कार इतनी पसंद हैं. हां, तोहफे खरीदना और देना पसंद हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बात मैंने जो सोची है. वह यह है कि मैं शिल्पा जी के शेल्टर होम में अपनी तरफ से उनकी मदद कर करूंगी.”

शिल्पा की पहल को सपोर्ट करने के अलावा श्रेया ने कहा कि वह एक स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं. उन्होंने कहा, “दूसरी बात मैं इस पैसे को एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी, ताकि मुझे रिटर्न में कुछ मिले क्योंकि मैं सिंधी हूं और मेरा बिजनेस माइंड बहुत स्ट्रांग है तो ये दो चीजें हैं, जो मैंने इस 1 करोड़ रुपए के लिए सोची है.”

बहुत अच्छा रिश्ता रहा-

पूरे सीजन में श्रेया और शिल्पा के बीच लॉक अप हाउस के अंदर उतार-चढ़ाव के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा. शिल्पा ने जरूरतमंदों के लिए एक शेल्टर होम बनाने और मदद और प्यार की जरूरत वाले लोगों की भलाई के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की इच्छा जाहिर की थी.

सोशल मीडिया कंटेस्टेंट श्रेया कालरा 5 अगस्त को हुए ग्रैंड फिनाले में लॉक अप सीजन 2 की विनर रहीं हैं. शो में उन्होंने शिवांगी जोशी को हराया, जो फर्स्ट रनर-अप बनीं थी, जबकि योगेश सेकंड रनर अप रहे, वहीं शिल्पा शिंदे ने अपना सफर फोर्थ रनर अप के तौर पर खत्म किया.

‘लॉक अप’ एक अनूठे ‘जेल’ थीम पर आधारित शो है, जहां विवादित और चर्चित हस्तियों को एक हाई सिक्योरिटी जेल जैसे माहौल में रखा जाता है, यहां प्रतियोगियों को अपने निजी जीवन के रहस्यों का खुलासा करने और मुश्किल टास्क का सामना करने होते हैं. (input-आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.