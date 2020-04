Coronavirus lockdown Celebs react to PM Narendra Modi’s decision-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने आज देश के नाम अपने संबोधन में 21 दिन से चल रहे लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. यानी लॉकडाउन अब 3 मई को खत्म होगा. पीएम ने साफ किया कि संक्रमण रोकने के लिए एक मात्र यही उपाय जिससे इस खतरनाक वायरस पर काबू पाया जा सकता है. इस घोषणा के साथ मोदी ने बताया कि इस बार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा. जिससे आप खुद और अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे. इस ऐलान के बाद सेलेब्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. कुछ कलाकारों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है वहीं कुछ गरीबों को लेकर चिंता जताई है. Also Read - लॉकडाउन में एक्ट्रेस नीना गुप्ता को भी आई अपने जवानी के दिनों की याद, तस्वीर शेयर कर कहा- उस वक्त...

कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट करके पीएम के इस फैसले का स्वागत किया. रंगोली ने लिखा- 'मुझे खुशी है कि मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. मैं उस फैसले को लेकर भी काफी खुश हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में ये वायरस फैलेगा वो बंद ही रहेंगे और जो राज्य कोरोना से मुक्त होंगे, उन्हें ऑपरेट करने की इजाजत दी जाएगी. ये अच्छा है. जो करेगा वो भरेगा. लेकिन उनकी यह स्पीच काफी छोटी थी. काश मोदी जी हमें अपनी बातों से और ज्यादा प्रेरित करते.'

Glad Modi extended the lock down, I also liked the decision about the states where it’s increasing will remain shut while others which become Corona free can start to operate, good jo karega woh Bharega, but the speech was too short, wish Modi ji would motivate us little more. Also Read - yeh rishta kya kehlata hai की एक्ट्रेस सिमरन खन्ना ब्राइडल लुक में लग रही हैं बेहद खूबसूरत, हाल ही में हुआ तलाक! — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 14, 2020

फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ट्विटर पर लिखा- लॉकडाउन बढ़ाना अच्छा फैसला है. लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि लोग बिना पैसों के कैसे जिंदगी गुजारेंगे, जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं क्या उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी. खाने के अभाव में कई लोग मर जाएंगे.

PM #Modi ji has increased #Lockdown2 till 3rd May 2020! It’s superb! But again Modi ji didn’t say that how will these people survive without money, who are struck somewhere in lockdown? These people must be allowed to go to their homes, otherwise many will die without food. — KRK (@kamaalrkhan) April 14, 2020

वहीं टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने कहा कि उनका सपना था कि मई तक सभी समस्याएं ठीक हो जाएं. मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा.

Had a dream our problems are solved in may . I hope yeh Sapna sach ho jaaye . #COVID2019 #prayers . — Arjun Bijlani #MajorNikhilManikrishnan (@Thearjunbijlani) April 14, 2020

एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी ट्वीट करते हुए कहा हो सकता है आपको नंबर कुछ ज्यादा लगें. ये आपको स्ट्रेस में भी डाल सकते हैं. लेकिन यही नंबर आपको सफलता भी देंगे.

Choose wisely, discover yourself & see the bright side. #3rdmay2020 Fight for yourself #StayAtHomeSaveLives @narendramodi — Rashami Desai (@TheRashamiDesai) April 14, 2020

वहीं ‘रामायण’ में सीता का किरदार निभाने वालीं दीपिका चिखलिया ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लोगों से घरों में रहने की अपील की.

बता दें, लॉकडाउन को लेकर 15 अप्रैल को विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी. 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा.