Also Read - बिहार: लॉकडाउन का पालन करा पुलिस और प्रशासन की टीमों पर हमला, 17 कर्मी घायल, 44 लोग अरेस्ट

View this post on Instagram

First I made him look like Champak, then made him give me a champi! 😋😋😋 @pulkitsamrat heya! Thanks ya! 😛😘 #quarantinememories #yelocozyolo (this is officially my new motto in life)