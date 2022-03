Munawar Faruqui Rips His Pants In Oops Moment Caught On Camera Video: कंगना रौनत (Kangna Ranaut) की जेल में आए दिन जमकर धमाके होते रहते हैं. इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो में बंद कैदियों को खुद को बचाने के लिए हर हफ्ते अपने एक राज से पर्दा हटाना पड़ता है. इसी वजह से शो सुर्खियों में भी बना रहता है. ऐसे में घर से ही हाल में एक शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिला है. चेतन हंसराज पहले ही लॉक अप शो से बाहर हो चुके है, ऐसे में अब पिछली रात टीवी एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने शो के अलविदा कर दिया है. इस अत्याचारी खेल में दिन पर दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में अब शो के नए प्रोमो में लॉकअप के हर एक कंटेस्टेंट को कैलरी बर्न करने के लिए कहा गया है और ऑरेंज और ब्लू टीम जी तोड़ मेहनत कर अपना पसीना बहाती नजर आ रही है.Also Read - नहीं देखी होगी Sunny Deol की पत्नी की ये तस्वीर, खूबसूरती में उनके आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं हैं फेल, गुपचुप तरीके से...

दरअसल शो में इस वक्त कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी टॉप कंटेस्टेंट की लिस्ट में हैं. इसी बीच मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हंस पड़ा. दरअसल मुनव्वर फारूकी टास्क जीतने के लिए अजीब-अजीब तरीके अपनाते हैं और इन्हीं अजीब तरीकों को अपनाने के चक्कर में उनकी पीछे से पैंट फट जाती है. असल में मेकर्स ने एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को एक फिटनेस बैंड दिया जाता है और इस दौरान उन्हें जमकर पसीना बहाना होता है.

'लॉक अप' में मौजूद जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, वह जिम करते हैं. ऐसे में वह अलग-अलग तरीकों से अपनी कैलोरी बर्न करने में लग जाते हैं. इसी दौरान एक टास्क के दौरान मुनव्वर फारूकी की पैंट फट जाती है. जिसके बाद पूनम पांडे और मंदाना करीमी अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं, लेकिन मुनव्वर रुकते नहीं हैं. वह वर्कआउट करना चालू रखते हैं. हालांकि वो अपनी पैंट बहल देते हैं. इस दौरान शिवम और जीशान खान, मुनव्वर की मदद के लिए आगे आते हैं, ऐसे में मुनव्वर कैमरे से कहते हैं कि भाई, और थोड़ा जूम कर ले. वीडियो में देखा जा सकता है कि अंजली अरोड़ा और शिवम, मुनव्वर को टास्क में मदद करते नजर आते हैं.