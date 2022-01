Looop Lapeta Trailer Out Now: तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ताहिर राज भसीन (Tahir Raj Bhasin) की फिल्म लूप लपेटा (Looop Lapeta Trailer) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 2 मिनट 35 सेकंड का यह ट्रेलर रोमांच और रोमांस से भरा है. बता दें कि आकाश भाटिया के निर्देशिन में बनी ये फिल्म जर्मन फिल्म ‘रन लोला रन’ का ऑफीशियल रीमेक है. ट्रेलर की शुरुआत तापसी के एक डायलॉग से होती है- ‘दुनिया से मार खाने की हमें आदत हो गई थी, इसलिए हमने एक दूसरे को ही अपना पेन किलर बना लिया.’ बता दें कि आकाश भाटिया द्वारा निर्देशित, यह फिल्म जर्मन फिल्म ‘रन लोला रन’ की आधिकारिक बॉलीवुड रीमेक है और बहुत जल्द ये ओटीटी पर आने वाली है. हालांकि बता दें कि कोरोना का कहर बॉलीवुड के लिए संकट के बादल लेकर आया है, देश के कई राज्यों में एक बार फिर सिनेमाघरों में ताला लग गया है.Also Read - Aashram की बबीता ने लाल साड़ी में ढाया कहर...न जाने कितनों का होगा कत्ल, आई है कयामत

इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करते हुए ट्विटर पर नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा, "50 लाख, 50 मिनट.क्या वक्त से दौड़ जीत पाएंगे? या हारेंगे सब कुछ? #लूपलपेटा, एक सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया फीचर और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, स्टारिंग तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन #आकाशभाटिया द्वारा निर्देशित, 4 फरवरी को आ रही है, केवल नेटफ्लिक्स पर."

