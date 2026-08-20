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13 साल में 250 करोड़ का नुकसान, राजपाल यादव बोले- सबका पैसा चुका दूंगा

राजपाल यादव ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि अगर उन्होंने कई लोगों से पैसे लिए हैं, तो वह सभी का हिसाब पूरा करेंगे और जिनका पैसा बाकी है, वह उनके घर तक पहुंचाएंगे.

Written by: Sapna
Published: August 20, 2026, 7:16 PM IST
Rajpal Yadav
कोई भी व्यक्ति उन्हें 5 करोड़, 10 करोड़ या 250 करोड़ रुपये देकर नहीं खरीद सकता. (rajpalofficial)

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों कर्ज और चेक बाउंस से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में हैं. ANI न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कहा कि बीते 13 सालों में उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का निजी नुकसान झेलना पड़ा है. इसके बावजूद उनका कहना है कि जिन लोगों का पैसा उनके ऊपर बकाया है, वह उसे पूरा चुकाने देंगे. यह बायन इस दौरान आया है जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने पर उनके घर की नीलामी का नोटिस जारी किया है.

फीस में आई बड़ी गिरावट

राजपाल यादव ने बताया कि साल 2013 से 2016 के बीच उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा. इस दौरान उनके कई विदेशी टूर भी कैंसिल हो गए. करीब 50 विदेशी टूर उनके हाथ से निकल गए, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ा.उन्होंने बताया कि, उनकी फीस में भी काफी गिरावट आई.उदाहरण देते हुए बताया कि जिस काम के लिए उन्हें 100 रुपये मिलने चाहिए थे, उसके बदले उन्हें महज 10 रुपये तक मिले .उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा पैसों से ज्यादा अपने काम और कला को महत्व दिया है.

और पढ़ें: राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जाना पड़ेगा जेल, हाई कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

‘जिसका पैसा है, उसके घर पहुंचा दूंगा’

अपने ऊपर बकाया रकम को लेकर राजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने कई लोगों के पैसे चुका दिए हैं और बाकी रकम भी लौटाएंगे. वे बोले, उन्होंने 200 लोगों से पैसे उधार लिए हों, लेकिन वह किसी का पैसा अपने पास नहीं रखेंगे. राजपाल ने यह भी कहा कि आर्थिक परेशानियां उनके पूरे करियर और पहचान को तय नहीं कर सकतीं. उन्होंने अपने काम का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी लोग उनसे मिलना और तस्वीरें खिंचवाना पसंद करते हैं.

‘पैसों से मुझे कोई खरीद नहीं सकता’

राजपाल यादव ने अपनी पहचान को पैसों से जोड़ने पर भी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें 5 करोड़, 10 करोड़ या 250 करोड़ रुपये देकर नहीं खरीद सकता. उनकी असली पहचान एक्टिंग और कला के प्रति उनका समर्पण है. एक्टर ने खुद को इंडियन सिनेमा का आर्ट स्टूडेंट बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में कला को सबसे ऊपर रखा है.

बैंक ने संपत्ति नीलामी का नोटिस दिया

राजपाल यादव के ऊपर बैंक से कर्ज लेने के मामले में कारवाई भी चल रही है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उनकी संपत्ति की नीलामी का नोटिस जारी किया जा चूका है. उन्होंने सेंट्रल बैंक की मुंबई ब्रांच से पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी के नाम पर 16.61 करोड़ रुपए का लोन लिया था.

‘अता पता लापता’ से जुड़ा है पुराना कर्ज विवाद

राजपाल यादव का कर्ज विवाद उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ से भी जुड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म बनाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के बाद वह यह कर्ज पूरी तरह नहीं चुका सके और मामला कानूनी विवाद तक पहुंच गया. इस मामले में उन्हें अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. फरवरी 2026 में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर भी किया था. फिलहाल कर्ज और चेक बाउंस से जुड़े विवादों को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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