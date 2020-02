कलाकार-कार्तिक आर्यन,सारा अली खान,रणदीप हुड्डा,आरुषि शर्मा

निर्देशक-इम्तियाज अली

मूवी टाइप-रोमांस

अवधि-2 घंटा 22 मिनट

इम्तियाज अली के प्रेम कहानियां कुछ अलग ही होती हैं. जो सीधा दिल को छूती हैं. लेकिन अगर हम सारा अली खान और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ‘लव आज कल’ 2 की बात करें तो इस बार वे चूक गए हैं. फिल्म की कहानी ना दिल छू पाई ना दिमाग. निर्देशन कमजोर सा है. उलझी हुई सी सारी चीज़ें लगती हैं. कोई भी किरदार निखरा हुआ सा नहीं है. दर्शकों को भी ये फिल्म कुछ खास नहीं लगी. लेकिन चूंकि 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन के दिन ये फिल्म रिलीज हुई है तो लव बर्ड्स के लिए साथ बिताने का एक मौका जरूर हो सकता है.

#LoveAajKal trailer is fine but why can’t these guys bring new songs?? Kyun wahi purane gaano ko daalna hai films mein. Creativity khatam ho gayi hai kya? — 💜 (@sharanster) January 17, 2020

#LoveAajkal tells us how we only complicate our lives, by overthinking and over expecting.

1st half is cool. #SaraAliKhan is beautiful, #KartikAaryan plays 90s Raghu & mordern age Veer so well.

& there’s a reason we didn’t see #ArushiSharma much in promotions.#LoveAajKalReview — RJ Shonali (@RjShonalii) February 14, 2020

@1mti4z_ali bhai, u shld nt have gone in2 business of remakes. ur original #LoveAajKal had scent of soul, great music…and here u remake a crap. I admired u as a director, bt now worry 4 u as I feel 1ly loosers do remake n remixes. Kindly search urself. Pl dont get lost. — R@|-|iT (@BlueBazigar) February 14, 2020

सारा अली खान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह तीसरी फिल्म है और इसी साल मई में कुली नंबर वन में भी वो नजर आएंगी. ‘लव आज कल’ की बात करें तो इम्तियाज अली द्वारा डायरेक्ट ये फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हो गई है. फिल्म में रणदीप प्रेमगुरु के किरदार में नजर आएंगे. बता दें, रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘लव आजकल’ 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे.