कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म लव आजकल का पोस्टर रिलीज हो गया है. शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा. इस पोस्टर को रिलीज करते हुए आर्यन ने लिखा- पोस्टर शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, वहां हैं नहीं जहां लेटे हैं, कहीं उड़ रहे हैं Veer और Zo. फिल्म में कार्तिक का नाम वीर है और सारा का नाम जो. इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल एक लव स्टोरी है.

#KartikAaryan and #SaraAliKhan… First look poster of #LoveAajKal… Costars #RandeepHooda and newcomer #ArushiSharma… Directed by Imtiaz Ali… Produced by Dinesh Vijan and Imtiaz Ali… 14 Feb 2020 release. #ValentineDay pic.twitter.com/luKr4Y54xc

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 16, 2020