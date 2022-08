Amitabh Bachchan Statue: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है. इसका जाता उदाहरण अमेरिका के न्यूजर्सी से सामने आया है, जहां ‘बिग बी’ के फैन ने अपने घर के सामने अमिताभ बच्चन की मूर्ति लगवाई है. सोशल मीडिया पर ‘बिग बी’ की मूर्ति के साथ फैन और उनकी फैमिली फोटो काफी वायरल हो रही है. अमिताभ बच्चन के लिए ऐसा प्यार देखकर भारत में मौजूद ‘शहंशाह’ के फैंस भी काफी खुश हैं. ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारतीय मूल का परिवार अमिताभ की मूर्ति के साथ ग्रुप फोटो के लिए पोज दे रहा है.Also Read - दिग्गज बांग्ला अभिनेता प्रदीप मुखर्जी का कोलकाता में निधन, फेफड़ों में था इंफेक्शन

गोपी सेठ नाम के ट्विटर यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'शनिवार, 27 अगस्त को हमने एडिसन एनजे यूएसए में अपने नए घर के सामने अमिताभ बच्चन की प्रतिमा लगाई. अमिताभ बच्चन की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में मिस्टर बच्चन के बहुत सारे प्रशंसकों ने भाग लिया. सोसल मीडिया पर वायरल हो रही कई फोटोज में देखा जा सकता है कि 'बिग बी' की मूर्ति देखने के लिए दूर-दूर अमिताभ बच्चन के फैंस गोपी सेठ के घर पहुंचे. सभी मूर्ति के साथ सेल्फी फोटो लेते नजर आए.

पीटीआई से बात करते हुए गोपी सेठ ने कहा, 'वो (अमिताभ) मेरे और मेरी पत्नी के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं. सबसे बड़ी बात जो मुझे उनके बारे में प्रेरित करती है, वह है न केवल उनकी रील लाइफ, बल्कि उनका वास्तविक जीवन भी और वह कैसे सार्वजनिक रूप से खुद को प्रबंधित करते हैं, उनके बात करने का तरीका… वह सब कुछ जो आप उनके बारे में जानते हैं. वह बहुत डाउन टू अर्थ हैं. वह अपने फैंस का ख्याल रखते हैं. वह कई अन्य सितारों की तरह नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने घर के बाहर उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए.

👆🏻👆🏻On Saturday august 27th we have placed @SrBachchan statue 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻at outside in the front of our new home in edison NJ USA . Lots of Mr Bachchan’s fan’s participated on Mr Bachchan’s staue inoguration ceremony. pic.twitter.com/O3RklFS5eZ

— Gopi EFamily (@GopiSheth) August 28, 2022