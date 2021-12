Love Vivah. Com First Look: रत्नाकर कुमार प्रस्तुत वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की फ़िल्म ‘लव विवाह. कॉम’ का फर्स्ट लुक रिलीज के साथ खूब वायरल हो रहा है. फ़िल्म का फर्स्ट लुक बेहद सोबर है. इसमें युवा सुपर स्टार प्रदीप पांडेय चिंटू (Pradeep Pandey Chintu) और भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) एक साथ नज़र आ रही हैं. यह पोस्टर दर्शकों को खूब पसंद आई है, क्योंकि पहली बार चिंटू और आम्रपाली एक साथ एक बड़ी फिल्म में रोमांस करते नज़र आएंगे. आपको बता दें कि फ़िल्म ‘लव विवाह.कॉम’ का निर्देशन पटना से पाकिस्तान व मेहंदी लगा के रखना जैसी सफल फिल्में देने वाले निर्माता अनंजय रघुराज कर रहे हैं. अनंजय ने ही इस फ़िल्म की कहानी लिखी है और वे फ़िल्म के निर्देशक भी हैं. इस बारे में अनंजय ने बताया कि ‘लव विवाह.कॉम’ एक बेहतरीन सामाजिक फ़िल्म है. हमने मेहंदी लगा के रखना से जो सार्थक सिनेमा की शुरुआत की थी और जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.Also Read - Himesh Reshammiya की कुल संपत्ति गला सूखा देगी, करोड़ों का खेल...जानें Net Worth, Income, Fees, House, Cars

उन्होंने बताया कि ‘लव विवाह.कॉम’ के निर्माता प्रदीप सिंह, प्रतीक सिंह और कोमल जी हैं. सह निर्माता पदम् सिंह हैं. संगीत रजनीश मिश्रा का है और गीत श्याम देहाती, राजेश मिश्रा और आज़ाद सिंह का है. पीआरओ रंजन सिन्हा हैं. डीओपी बासु, एक्शन दिलीप यादव और कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी हैं.