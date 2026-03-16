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Lpg Cylinder Crisis Urmila Matondkar React On Petrol At 100 Diesel And Lpg Hike

LPG cylinder Crisis: डीजल नब्बे पेट्रोल सौ, सौ मे लगा धागा, सिलेंडर ऊछल के भागा, Urmila Matondkar के शेयर वीडियो ने मचाई धूम

LPG cylinder Crisis: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव का सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. यहां भी लोगों को तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (Petrol Diesel LPG Prices) के प्राइज़ हाइक पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है.

LPG cylinder Crisis urmila matondkar react on petrol at 100 diesel and lpg hike

LPG Cylinder Crisis: पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (Petrol Diesel LPG Prices) की कीमतों में इजाफा होने के बाद भारत में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है. गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारे लगी हैं. देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर बढ़ गया है और ब्लैक में मिल रही गैस की कीमतों ने आसमान छू लिया है. इसी बीच उर्मिला मातोंडकर ने लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और एक ट्वीट किया है.

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने अपने ट्वीट में लिखा ‘अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो, डीजल नब्बे पेट्रोल सौ, सौ मे लगा धागा, सिलेंडर ऊछल के भागा.’ एक्ट्रेस और नेता के इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो

डीजल नब्बे पेट्रोल सौ

सौ मे लगा धागा

सिलेंडर ऊछल के भागा — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) February 18, 2021

रसोई गैस की किल्लत

दरअसल, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारतीय रसोइयों में देखने को मिल रहा है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ लोग 28 दिन में एक सिलेंडर की बुकिंग ही कर पा रहे हैं. इससे आम घरों में रसोई गैस की किल्लत बढ़ गई है.

पैट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों पर बन रहे हैं मीम्स

ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स एआई का इस्तेमाल कर पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स को आज के संकट से जोड़कर मीम्स और वीडियो बना रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे अभिनेत्री उर्मिला मतोंडकर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर शेयर किया.

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वीडियो देखकर आ जाएगी फिल्म जुदाई की याद

इस एआई वीडियो में एक छोटा बच्चा फिल्म ‘जुदाई’ में उर्मिला और श्रीदेवी के संवाद पर शानदार तरीके से लिप-सिंक करते हुए नजर आ रहा है. एआई द्वारा बनाए गए इस वीडियो में बच्चे के चेहरे पर इन दोनों अभिनेत्रियों के संवाद को फिट किया गया है. वहीं, बच्चा अपने हाथ में एलपीजी गैस सिलेंडर पकड़ा हुआ है.

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फिल्म ‘जुदाई’

साल 1987 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘जुदाई’ का निर्देशन राज कंवर ने किया था. फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिकाओं में थे. यह फिल्म तेलुगु फिल्म ‘शुभलग्नम’ की रीमेक है.

फिल्म ‘जुदाई’ की कहानी

फिल्म ‘जुदाई’ पैसे के लालच, रिश्तों और भावनाओं की कहानी है. इसमें काजल (श्रीदेवी) पैसों के लिए अपने पति राज (अनिल कपूर) की शादी अमीर जाह्नवी (उर्मिला मातोंडकर) से करवा देती है. बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने परिवार को वापस पाने के लिए संघर्ष करती है.

नदीम-श्रवण द्वारा संगीतबद्ध इसके गाने, जैसे ‘मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां’ और ‘जुदाई जुदाई’, बहुत लोकप्रिय हुए थे. हालांकि, फिल्म ने भी उस समय बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई की थी.

(इनपुट एजेंसी)