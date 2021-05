Lucky Ali Death Hoax: पूरा देश इस वक़्त कोरोना वायरस जैसी गंभीर बिमारी से लड़ रहा है. हर गुज़रते दिन के साथ महामारी का विराट रूप सामने आ रहा है. ऐसे में चारों तरफ से कई तरह की नेगेटिव खबरें आ रही हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. हाल ही में यह खबर फैल गई कि मशहूर सिंगर लकी अली (Lucky Ali) का कोरोना की वजह से निधन हो गया. लोग बिना खबर की जांच पड़ताल किए सोशल मीडिया पर साझा करने लगे और सिंगर को श्रद्धांजलि देने लगे. मगर सच बात तो ये है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो जीवित और स्वस्थ हैं. Also Read - लकी अली ने भीड़ में बैठकर गाया 'ओ सनम', लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन, फिर वायरल हुआ Video

Lucky is totally well and we were chatting this afternoon. He is on his farm with his family . No Covid . In good health.

— Nafisa Ali Sodhi (@nafisaaliindia) May 4, 2021