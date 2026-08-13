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आखिर क्यों अपने मौत का सामाना साथ लेकर चलते हैं लकी अली, कहा 'जहां भी मर जाऊं मुझे वहीं दफना देना...कफन मेरे साथ है'

lucky Ali On Death: 67 साल के अनुभवी गायक, गीतकार और अभिनेता लकी अली भावुक हो गए और उन्होंने अपनी मौत के लिए तैयार रहने के बारे में बात की है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 13, 2026, 8:27 AM IST
आखिर क्यों अपने मौत का सामाना साथ लेकर चलते हैं लकी अली, कहा 'जहां भी मर जाऊं मुझे वहीं दफना देना...कफन मेरे साथ है'

lucky Ali On Death: 1990 के दशक में इंडिपॉप के अहम नामों में से एक, मकसूद महमूद “लकी” अली को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है. लकी अली ने 1996 में अपने सोलो एल्बम ‘सुनो’ (Sunoh) के साथ भारतीय संगीत की दुनिया में कदम रखा और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लकी अली ने अपनी दिल को छू लेने वाली आवाज़ और भारतीय संगीत में म्यूज़िक एल्बम और पॉप कल्चर के कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाने के अपने अंदाज़ से एक समय भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज किया. लकी अली ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन की तैयारी के बारे में बात करते हुए अपने फ़ैन्स को भावुक कर दिया. यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है.

एक दिन उन्हें दुनिया छोड़कर जाना ही होगा

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लकी अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके हालिया कॉन्सर्ट की झलकियां थीं. इस क्लिप में, जाने-माने सिंगर भावुक होते दिखे जब उन्होंने मौत और उसके लिए अपनी तैयारी के बारे में खुलकर बात की है. अपने फ़ैन्स से बात करते हुए लकी अली ने कहा कि वह उन सभी से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही यह भी कहा कि एक दिन उन्हें दुनिया छोड़कर जाना ही होगा.

मौत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं- लकी अली

लकी अली ने आगे कहा कि वह अपने फ़ैन्स को अपनी मौत के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह खुद इसके लिए तैयार हैं. अनुभवी सिंगर ने कुछ पल रुककर बताया कि वह अपने साथ कफ़न (दफ़नाने का कपड़ा) लेकर चलते हैं और उनकी इच्छा है कि उन्हें वहीं दफ़नाया जाए जहाँ वह अपनी आखिरी सांस लेंगे.

सफर में अपने साथ कफन लेकर चलता हूं

लकी अली ने कहा ;मुझे पता है, मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. लेकिन एक दिन तो मुझे जाना ही है, है ना? मैं आपको इसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं खुद तैयार हूं. जब भी मैं सफ़र पर जाता हूं, तो अपने साथ ‘एहराम’ ज़रूर रखता हूँ, जो मेरा कफ़न है. जहां भी मेरी मौत हो, मुझे वहीं दफ़ना देना’. बॉलीवुड एक्टर महमूद अली और महेलका (जिन्हें मधु अली भी कहा जाता है) के बेटे लकी अली ने 1996 में लकी अली ने बॉलीवुड म्यूज़िक में कदम रखा और फिल्म ‘दुश्मन दुनिया का’ के गाने ‘नशा नशा’ में अपनी आवाज़ दी। लकी अली ने ‘द मेलोडी ऑफ़ लाइफ़’, ‘बचना ऐ हसीनों’, ‘अनजाना अनजानी’ और ‘तमाशा’ जैसी कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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