Santosh Anand Not Able To Pay Bills Neha Kakkar Came To Help: 80 के दशक के मशहूर गीतकार संतोष आनंद (Santosh Anand) आजकल सुर्खियों में है, लेकिन अगर आप इनके नाम से से वाकिफ नहीं है तो हम आफको बता दें कि ये वो गीतकार हैं जिन्होंने 'प्रेमरोग', 'रोटी कपड़ा और मकान' व 'शोर' जैसी फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया है. 81 साल के संतोष आनंद (Santosh Anand) ने 'मोहब्बत है क्या चीज', 'इक प्यार का नगमा है', 'मेघ रे मेघा रे मत जा तू परदेश', 'जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी' जैसे सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए हैं.

हालांकि आज के दिन में उनकी स्थिती कुछ नहीं ठीक नहीं है और वो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं. दरअसल संतोष जल्द (Santosh Anand) ही मशहूर शो 'इंडियन आइडल 12' (Indion Idol 12) में नजर आएंगे जहां पर वो सबको बताएंगे कि उनके पास पैसे नहीं है यहां तक कि वो बिल तक नहीं दे पा रहे हैं और वो शरीर से भी कमजोर हो गए हैं.

बता दें कि आनंद (Santosh Anand) एक बेटे के पिता थे, लेकिन संतोष आनंद (Santosh Anand) के बेटे संकल्प ने 2014 में सुसाइड कर लिया था और अब वो खुद शारीरिक रूप से लाचार हैं. संतोष आनंद इंडियन आइडल 12 (Indion Idol 12) में संगीतकार प्यारेलाल के साथ नजर आएंगे और यहीं पर अपनी कहानी बताएंगे. लेकिन यहां पर उन्हें शो की जज नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) से बहुत सम्मान औऱ प्यार मिलेगा.

जानी-मानी गायिका नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indion Idol 12) के एक एपिसोड में दिग्गज गीतकार संतोष आनंद (Santosh Anand) को 5 लाख रुपये की मदद राशि देंगी. जैसा कि हमने उपर आपको बताया संतोष आनंद (Santosh Anand) आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे. ऐसे में अब नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) उनकी मदद के लिए आगे आई हैं.

नेहा (Neha Kakkar) मशहूर शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indion Idol 12) में बतौर जज के तौर पर हैं. शो में भावुक होकर नेहा, संतोष आनंद को 5 लाख रुपये की राशि दान में देने की बात कहती हैं और साथ ही उन्होंने ‘इंडियन आइडल 12’ (Indion Idol 12) के मंच से हर किसी से उन्हें मदद करने की बात कही. नेहा ने कहा, ‘यह हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि हम बुरे वक्त में अपने सहकर्मियों की मदद करें’.