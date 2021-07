M.S.Dhoni Ex Girlfriend Raai Laxmi Hot Pictures In Black Bikini Went viral: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) के जन्मदिन (Birthday) पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस राय लक्ष्मी (Raai Laxmi) ने एक बारि फिर से बोल्ड अदाओं से हर किसी को घायल कर दिया है.Also Read - HBD: साउथ सेंसेशन Raai Laxmi हैं बोल्डनेस की कहानी, MS Dhoni के साथ था ऐसा रिश्ता, कहा-ज़िंदगी पर दाग

साउथ इंडियन सिनेमा (South Indian Cinema) की फेमस एक्ट्रेस राय लक्ष्मी (Raai Laxmi) बेहद बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में आज उन्होंने बेहद हॉट फोट शेयर की है जिसे देखकर फैंस का दिल धड़की उठा है. खास बात ये है कि आज ही एम एस धोनी (MS Dhoni) का जन्मदिन है और आज ही के दिन उन्होंने ये हॉट फोट शेयर की है. Also Read - South Actress Raai Laxmi की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, हुस्न से सराबोर है हर तस्वीर

राय लक्ष्मी अक्सर अपनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं जिसे उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं और लोग उनपर जमकर कमेंट भी करते हैं. Also Read - साउथ इंडस्ट्री की स्टाइलिश स्टार हैं Raai Laxmi, सोशल मीडिया पर बोल्डनेस से मचाती हैं सनसनी

हाल ही में एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने ब्लैक बिकिनी (Raai Laxmi Black Bikini Photos) में अपनी ग्लैमरस फोटोज को इंस्टाग्राम पर अलग-अलग पोस्ट किया है जो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. राय लक्ष्मी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ‘Karka Kasadara’ से की थी. साल 2005 में रिलीज हुई इस फिल्म से एक्टर विक्रांत ने भी अपना डेब्यू किया था.