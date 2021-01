Maarrich First Look Out: बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) फिल्म ‘मारीच’ (Maarrich) में एक साथ दिखाई देंगे. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक कैथोलिक पादरी के अवतार में नजर आएंगे, जबकि तुषार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई देंगे. तुषार का दावा है कि यह फिल्म उन्हें एक अभिनेता के रूप में विकसित करने के लिए चुनौती देती है. Also Read - Breaking News! सलमान खान ने मानी थिएटर मालिकों की बात, इस ईद पर ही रिलीज़ होगी 'राधे'

फिल्म की घोषणा करते हुए तुषार कपूर ने मंगलवार को ट्वीट किया, “लगभग 20 साल की कहानियों को जीवंत बनाने की इस अद्भुत यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार, 2021 की शुरुआत मारीच के साथ..अपने सामान्य शैली से प्रस्थान, एक ऐसी फिल्म जो मुझे एक अभिनेता के रूप में विकसित करने की चुनौती देती है. इसकी झलकियां साझा करने के लिए उत्साहित हूं. लंबे समय के बाद नसीर सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रहा हूं. यह सफर और भी अधिक उत्साहित है.” Also Read - Sherlyn Chopra Accuses Sajid Khan Of Sexual Harassment: साजिद ने शर्लिन चोपड़ा से कहा- फील करो....

उन्होंने फिल्म में अपना और नसीरुद्दीन शाह का फस्र्ट लुक शेयर किया. इसी के साथ टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अनीता हस्सनंदानी भी फिल्म में कास्ट की गई हैं. अनीता तुषार कपूर के साथ लगभग दो दशक के बाद काम करने के रियुनाइट हुईं. दोनों ने इससे पहले 2003 की फिल्में, ‘कुछ तो है’ और ‘ये दिल’ में एक साथ काम किया था.

Super excited!

Me too in the movieeee…. small role …. but am super thrilled 🎈✔️🌈 https://t.co/75yTfx2zyt

— Anita Hassanandani (@anitahasnandani) January 19, 2021