Madam Chief Minister Controversy Richa Chadha reaction on death threat-अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की आने वाली फिल्म ‘मैडम चीफ मिनिस्टर’ रिलीज से पहले विवादों में आ गई है. कुछ दिन पहले फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें ऋचा अपने हाथ में झाड़ू पकड़े नज़र आ रही हैं. जिसमें दलित समुदाय को रूढ़िवादी धारणा के तहत दिखाने की सोशल मीडिया पर कई लोगों ने काफी आलोचना की थी. Also Read - Tandav में शिव बने ज़ीशान अय्यूब ने कहा- मैं बहुत हठिया आदमी हूं मैं किसी की नहीं सुनता

अभिनेत्री के मुताबिक अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. साथ ही कई लोगों ने उनकी जीभ काटने पर ईनाम भी घोषित कर दिया है. ऋचा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. Also Read - उर्वशी रौतेला को इतनी टाइट ड्रेस में देख आउट ऑफ कंट्रोल हुए लोग, बोले- 'बर्दाश्त के बाहर'

हालांकि धमकी के बाद ऋषा ने भी ट्वीट कर कहा कि हम किसी धमकी से नहीं डरते. स्वरा भास्कर भी ऋषा के सपोर्ट में आ गई.उन्होंने ट्वीट किया ये बेहद शर्मिंदगी की बात है और इसकी आलोचना होनी चाहिए. Also Read - 'बाहुबली' को मात देगी 'RRR'? राजामौली ने शेयर की क्लाइमैक्स शूट की झलक, दमदार होगा एक्शन

I have never said this,ever,anywhere! Stop lying. I don’t need your validation to wear a T-shirt with my icons face on it. ऐसा मैंने कभी, कहीं ‌नहीं कहा। ये शर्मनाक झूठ है। अम्बेडकर मेरे भी icon हैं, उनकी T shirt पहनना, मेरा भी अधिकार है।और मैं ब्राह्मण नहीं हूं,जान‌‌ लें। #Liar pic.twitter.com/wyrUfevYIE

This is absolutely shameful & to be condemned in no uncertain terms. You can have ideological issues & problems with a film but this is criminal intimidation & incitement to violence. Ambedkarites, Dalit feminists & just sane people- stand up & call this out! @RichaChadha #NotOk https://t.co/sJs6c9V53J

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 17, 2021