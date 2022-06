Rocketry: माधवन अब अपनी अगली फिल्म ‘रॉकेटरी: द नांबी इफेक्ट’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है. एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए, माधवन ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन की बायोपिक फिल्म बनाई है. माधवन जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट ने दर्शकों का ध्यान खींचा है.माधवन ने ट्विटर पर फिल्म की शूटिंग के दौरान नंबी नारायणन के गेटअप में अपनी एक तस्वीर साझा की. तस्वीर में अभिनेता अपनी पत्नी सरिता के साथ किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही उनकी ये फोटो उनके साले ने देखी. वो चीख पड़े. उन्होंने लिखा, ‘जब मैंने अपनी पत्नी की ये फोटो उन्हें भेजी तो मेरे साले भड़क गए.Also Read - आमिर खान को सालों बाद याद आया अपना पहला प्यार, पहली बार दिल टूटने की कहानी ने किया सबको हैरान

रिलीज से महज दो दिन दूर माधवन अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें अभिनेता सूर्या फिल्म के सेट पर माधवन और नंबी नारायणन से मिलते हैं.

When my brother-in-law freaked out when I sent him this photo of my wife .🤣🤣🤣🤣😂 #rocketrythefilm .❤️❤️🙏🙏🚀🚀🚀 pic.twitter.com/s2aAoADPj6

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) June 29, 2022