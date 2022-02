Madhubala 96 year old sister thrown out from home New Zealand: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रह चुकीं मधुबाला (Madhubala) की बहन कानिज बलसारा (Kaniz Balsara) को 96 साल की उम्र में उनकी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया. बलसारा के साथ हुई इस घटना से सबको झकझोर कर रख दिया है. कानिज लंबे समय से अपने बेटे-बहू के साथ न्यूज़ीलैंड में रह रही थीं. लेकिन बहू समीना को उनके घर में सास का रहना बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कानिज़ को घर से बाहर कर दिया. ETimes की रिपोर्ट के मुताबिक, मधुबाला की बहन अपने बेटे फारुख से बहुत प्यार करती थी इसी के वास्ते वे उनके पास रहने कि लिए चली गईं. लेकिन समीना को शुरू से ही उनका घर में रहना नागवार गुजरा.Also Read - Farhan Akhtar-Shibani Dandekar Wedding: फरहान अख्तर-शिबानी दांडेकर इस दिन करेंगे शादी, जावेद अख्तर ने किया कंफर्म

बहू ने कभी भी सास के लिए खाना तक नहीं बनाया. कनीज़ की बेटी परवीज़ ने बताया कि वे भी कभी-कभी वहां मिलने के लिए चली जाती थीं. लेकिन पिछले 5 साल से उन्हें मौका नहीं मिल पाया. इसी बीच उनके भाई का निधन हो गया जिसके बाद समीना को बेरूखी दिखाने का और मौका मिल गया.

समीना ने कनीज़ को अकेले फ्लाइट में बिठाया और मुंबई भेज दिया. मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर कनीज़ ने अपनी बेटी को फोन किया और कहा कि उनका बेटा फारुख का इंतकार हो गया है. वे उन्हें कब्र में दफना कर आई हैं.

उनके पास यहां. RTPCR कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं. वे बहुत भूखी हैं. क्या उन्हें खाना मिलेगा. परवीज़ ने बताया कि समीना की मां ने कनीज़ की सारे ज्वैलरी और पैसे रख लिए हैं.

मधुबाला की छोटी बहन भूषण का कहना है कि एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है. फिर वो बहू करे या बेटी. इस घटना वे सिहर गई हैं.